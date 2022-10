Forspoken: nuovo video dedicato al parkour magico di Frey

Forspoken torna a mostrarsi in un nuovo video tutto dedicato al parkour magico di Frey. Vediamo il filmato.

Forspoken torna a mostrarsi in un nuovo video incentrato sul parkour magico di Frey, la protagonista del gioco. Il filmato, che potete vedere qui sotto, si concentra sulle abilità magiche che permetteranno a Frey per muoversi in maniera particolarmente agile e veloce nel mondo di Athia.

Grazie ai suoi straordinari poteri, Frey sarà in grado di compiere spettacolari evoluzioni per raggiungere zone altrimenti inaccessibili, arrampicarsi su piccoli ostacoli, sfrecciare a grandissima velocità e tanto altro ancora.

Forspoken è un GDR d’azione che segue il viaggio di Frey, una giovane di New York che viene trasportata nella bellissima quanto crudele terra di Athia – si legge nella descrizione ufficiale.

Nel tentativo di tornare a casa, Frey deve utilizzare le sue abilità magiche appena scoperte per attraversare terre spettacolari, combattere contro creature mostruose e sconfiggere potenti matriarche note come Tantas.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023 per PS5 e PC.