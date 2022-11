Google manda in pensione l’app Street View, la funzione rimane integrata su Google Maps

Aveva ancora senso che Google Street View avesse una sua applicazione ad hoc? Probabilmente no, prova ne è che Google ha deciso di mandarla in pensione.

Aveva ancora senso che Google Street View avesse una sua applicazione ad hoc? Probabilmente no, prova ne è che Google ha deciso di mandarla in pensione. Chiuderà i battenti – su Android ma anche su iOS – a marzo del 2023.

Google Street View è un servizio utilissimo: consente di vedere le foto reali di virtualmente qualsiasi strada nel mondo (con alcune eccezioni), aiutando gli utenti a farsi un’idea dei posti che devono visitare ancora prima di mettersi in viaggio. Le foto delle strade vengono registrate dalle celebri Google Cars, le auto equipaggiate con fotocamere e sensori che ciclicamente vengono inviate in giro per il mondo. Se abitate in una grande città, probabilmente vi è capitato di vederne una almeno una volta nella vita. Da maggio dell’anno scorso Google ha iniziato a sostituire progressivamente la sua flotta di Google Cars con delle vetture elettriche: la prima in assoluto è una versione modificata della Jaguar I-Pace.

Peraltro, Street View non è disponibile esclusivamente nelle strade aperte al traffico, ma addirittura in luoghi inaccessibili alle auto: inclusa Venezia e alcuni sentieri di montagna.

A scanso di equivoci, il servizio Street View non va da nessuna parte. Gli utenti potranno continuare a vedere le foto reali di qualsiasi strada o numero civico (con panoramica a 360 gradi), semplicemente per farlo dovranno utilizzare l’applicazione Google Maps. Del resto, già oggi la stragrande maggioranza degli utenti utilizza Street View dall’applicazione Maps e non dall’applicazione creata ad hoc esclusivamente per questo servizio.

Da marzo del 2023 l’applicazione Google Street View non verrà più supportata e non sarà più possibile accedervi. L’applicazione verrà rimossa dall’App Store di Apple e dal Google Play Store già nei prossimi giorni.

In compenso, la web app di Street View continuerà a sopravvivere. Ci si potrà accedere in qualsiasi momento navigando dal browser.