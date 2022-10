Galaxy Z Flip 4 “Maison Margiela Edition”, Samsung annuncia un nuovo telefono in edizione limitata

Samsung ha pubblicato il teaser di una nuova edizione limitata del Galaxy Z Flip 4, il suo popolare smartphone pieghevole con form factor a conchiglia. Samsung ha collaborato con un brand di alta moda per realizzare una edizione di lusso del telefono.

Per il momento Samsung ha pubblicato alcune immagini, di cui una con uno degli accessori più iconici del brand in questione.

Samsung ha stretto una partnership con Maison Margiela, brand di alta moda parigino. In uno degli scatti si vede l’iconico anello con i numeri – da 1 a 12 – del marchio. Nell’altro scatto vediamo la sagoma del telefono in un inedito, ed elegante, colore bianco opaco.

Non conosciamo ancora i dettagli dell’iniziativa: il Galaxy Z Flip 4 “Maison Margiela Edition” verrà presentato molto presto, ma non conosciamo la data di lancio o il suo prezzo. Lecito aspettarsi un price tag decisamente più alto del solito.

Non resta che rimanere in attesa per scoprirne di più. Vi ricordiamo che non è la prima grande collaborazione di Samsung: in passato il produttore ha collaborato con altri marchi della moda – come … – e della cultura pop (tra cui i Pokémon) per realizzare altrettante versioni in edizione limitata dei suoi telefoni di punta.