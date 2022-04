Samsung Galaxy Z Flip 3: annunciata la Pokemon Edition con gadget a tema

Samsung ha annunciato un’edizione da collezione del Galaxy Z Flip 3 dedicata ai Pokémon. «È una delle più grandi collaborazioni che abbiamo mai fatto», spiega il produttore coreano. Lo smartphone pieghevole verrà venduto in un cofanetto da collezione, con diversi gadget a tema e altrettanti sticker per personalizzare la cover con i mostriciattoli tascabili.

L’edizione limitata del Galaxy Z Flip 3, chiamata Pokémon Edition, verrà venduta il prossimo 24 aprile esclusivamente sullo store online di Samsung Corea. Si tratta, dunque, di un’edizione esclusiva del mercato coreano, dove il Galaxy Z Flip 3 ha già ottenuto un enorme successo. Purtroppo non sappiamo se verrà mai distribuita anche in Europa e in Italia, ma a questo punto sembra da escludere.

Samsung ha già condiviso un’immagine dell’edizione, dove, oltre al Galaxy Z Flip 3, troviamo una marea di gadget e accessori a tema. Il box riprende i colori della celebre Pokeball, mentre al suo interno troviamo un portachiavi a forma di coda di Pikachu, una mezza dozzina di adesivi rimovibili con Pikachu, Bulbasaur, Squirtle, Charmender, Snorlax e Mew, oltre ad una bustina a forma di Pokedex da appendere al collo e una pop socket a forma di Pokeball.

Quanto allo smartphone in sé, almeno apparentemente sembra un normale Galaxy Z Flip 3 con scocca nera. Non conosciamo ancora il prezzo ufficiale di questa edizione limitata.