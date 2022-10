Leslie Jordan: morto l’interprete di Will & Grace

All'età di 67 anni è scomparso l'attore Leslie Jordan, noto per aver vestito i panni di Beverly Leslie nel telefilm Will & Grace.

Aveva 67anni l’attore Leslie Jordan, interprete di Will & Grace, che è morto in seguito ad un incidente d’auto avvenuto ad Hollywood. Sembra che dopo aver accusato un malore l’interprete si sia schiantato contro un muro mentre era alla guida.

Il suo ruolo più famoso in carriera è stato quello di Beverly Leslie in Will & Grace, ricco omosessuale e rivale di Karen Walker. Si tratta di una parte che gli è valsa anche un Emmy Award nel 2006. Ma le sue partecipazioni lo hanno visto coinvolto in diversi telefilm, come Ally McBeal, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, Star Trek: Voyager, Reba, Boston Public, Hidden Palms, Boston Legal, Jarod il camaleonte, Nash Bridges, Ugly Betty.

Mentre tra i film Leslie Jordan è apparso in The Help, Jason va all’Inferno, Ski Patrol, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.

Leslie Jordan era nato a Chattanooga, una cittadina dello Stato del Tennessee il 29 aprile 1955. Ricordiamo che negli ultimi giorni sono scomparse altre star della televisione americana. Su tutte Angela Lansbury, l’iconica Jessica Fletcher de La Signora in Giallo. E sempre dalla produzione de La Signora in Giallo è scomparso anche Ron Masak, interprete dello Sceriffo.