Boomerang di 40.000 anni fa porta alla luce nuove verità sull’Homo sapiens

Il boomerang più antico del mondo è molto più vecchio rispetto a quanto si pensava fino a poco tempo. Infatti, lo strumento che è stato ritrovato in una grotta in Polonia nel 1985, ora ha circa 40.000 anni.

Secondo gli archeologi, è stato modellato dalla zanna di un mammut, mettendo in mostra una sorprendente precisione. I ricercatori hanno intuito, in base alla sua forma, che è stato lanciato ma non è mai tornato indietro. Molto probabilmente veniva usato per la caccia, ma non si esclude che potesse essere impiegato anche per alcuni rituali.

La scoperta di un boomerang di 40.000 anni fa mette in evidenza l’incredibile ingegno degli esseri umani di quel tempo

Il boomerang è stato trovato nella grotta di Oblazowa, nel sud della Polonia. Inizialmente, si ipotizzava avesse circa 30.000 anni, ma grazie alle nuove tecnologie ora si stima che possa avere tra i 39.000 e i 42.000 anni. “È il boomerang più antico del mondo e l’unico al mondo fatto di questa forma e così a lungo da trovare in Polonia”, ha detto la dottoressa Sahra Talamo dell’Università di Bologna, in Italia.

La scoperta è molto importante anche per capire meglio come l’Homo sapiens viveva fino a 42.000 anni fa. Il boomerang è stato ritrovato in condizioni praticamente perfette con dei segni che suggeriscono fosse stato lucidato e utilizzato da un soggetto con la mano destra. Solitamente, i boomerang sono associati alla cultura aborigena australiana. In realtà, però, tutti i reperti fanno capire che siano stati utilizzati anche in altri diversi continenti.

Il più antico boomerang trovato in Australia risale a circa 10.500 anni fa ed era fatto di legno. Ci sono però immagini di boomerang in Australia ancora più antichi, vecchi di 20.000 anni fa, nel National Museum Australia. Un boomerang di legno, di circa 7.000 anni fa, è stato trovato anche in Jutland, una penisola che si trova tra Danimarca e Germania. Frammenti di un boomerang di quercia di 2.000 anni, invece, sono stati trovati nei Paesi Bassi.