Le interpretazioni iconiche di Angela Lansbury in film come Va' e Uccidi, La Bella e La Bestia e la sua lunga serie in La Signora in Giallo.

Interprete eccelsa in ogni tipo di ruolo con una voce unica e una versatilità straordinaria, Angela Lansbury ci ha lasciati a 96 anni, è stata affettuosa e minacciosa – e talvolta entrambe le cose allo stesso tempo – in film come Va’ e uccidi fino ad arrivare a La Bella e la Bestia.

Il mondo ha perso una leggenda di Hollywood. La grande Angela Lansbury è morta appena cinque giorni prima del suo 97esimo compleanno. Se ci fosse qualcuno che potesse dire di aver visto tutto a Hollywood, sarebbe Lansbury. La sua prolifica carriera sullo schermo e sul palcoscenico abbraccia quasi otto decenni.

È stata una delle ultime star viventi dell’età d’oro di Hollywood e la sua perdita si sentirà in tutto il mondo.

Sebbene in seguito sia diventata famosa come star televisiva in La Signora in Giallo, la prima casa di Lansbury sono stati i film. L’elenco dei ruoli cinematografici di Angela Lansbury è infinito, a partire da una performance nominata all’Oscar in Gaslight nel 1944 e termina con un’imminente performance postuma in Glass Onion: A Knives Out Mystery di Netflix.

Nel corso di una carriera durata mezzo secolo, Angela Lansbury ha attraversato svariati mondi da quello patinato della Disney a Agatha Christie, ma ha anche interpretato ruoli di personaggi con i piedi per terra e si scatenata in numeri musicali sgargianti, come dimostrano i film che abbiamo raccolto per voi in questa lista insieme al suo più grande successo televisivo.

Gaslit – Angoscia (1944)

Nel suo debutto sullo schermo, Lansbury aveva bisogno solo di poche scene per guadagnare una nomination all’Oscar come migliore attrice non protagonista, il che parla della potenza suggestiva della sua interpretazione di giovane cameriera dalle intenzioni dubbie.

Mentre Charles Boyer fa impazzire la sua sposa (Ingrid Bergman) nel tentativo di assicurarsi alcuni gioielli perduti, Lansbury funge da complice in qualche modo flirtando con lui e alimentando la sua paranoia. A tutto ciò si aggiunge l’aria di ostilità che tiene l’eroina rinchiusa all’interno della casa, sempre più convinta che stia perdendo il controllo della sua sanità mentale. Poiché il termine “gaslighting” è ritornato “di moda” nella cultura, il film ha acquisito una nuova rilevanza come thriller psicologico sull’impatto a lungo termine delle bugie e della manipolazione.

Disponibile su Apple TV+ e Prime Video a noleggio.

Il ritratto di Dorian Gray (1945)

Lansbury ha ottenuto la sua seconda nomination all’Oscar due anni di fila per una luminosa esibizione di supporto nei panni di un’umile cantante di taverna che cattura l’attenzione di Dorian Gray (Hurd Hatfield), un vanitoso aristocratico che vive nei bassifondi della metropolitana di Londra. Sotto la luce carezzevole del direttore della fotografia premio Oscar, Harry Stradling, l’interpretazione di Lansbury di Goodbye Little Yellow Bird è un segnale toccante e inquietante delle cose a venire, poiché l’interesse di Dorian per lei svanisce e porta a un tragico esito. Per quanto riguarda il resto del film, la storia faustiana di Oscar Wilde di un ritratto che invecchia mentre il suo soggetto non viene toccato dal tempo, è reso magnificamente.

Disponibile su Apple TV+ e Prime Video a noleggio.

La lunga estate calda (1958)

Inserendo un personaggio ispirato a Big Daddy Pollitt in Cat on a Hot Tin Roof di Tennessee Williams in uno scenario raffazzonato da tre opere di William Faulkner, Orson Welles domina completamente La Lunga estate calda nei panni di Will Varner, il bilioso magnate di una cittadina del Mississippi, che gli altri attori faticano a farsi conoscere.

Con un forte accento del sud e molto atteggiamento, Lansbury fa del suo meglio per respingere Welles nei panni della sua irascibile amante, anche se la maggior parte del dramma deriva dalla sua complessa relazione con il carismatico Ben Quick di Paul Newman, che arriva con grandi ambizioni e un passato criminale. L’interesse di Quick per la figlia di Welles, interpretata da Joanne Woodward, è una delle grandi storie d’amore di Hollywood.

Disponibile su Prime Video a noleggio.

Va’ e uccidi (1962)

Nel miglior ruolo cinematografico della sua carriera, Lansbury è la più agghiacciante dei tanti terrori presenti nel film, interpretando la moglie di un senatore americano simile a Joe McCarthy (James Gregory) e la madre di un eroe della guerra di Corea (Laurence Harvey) che ritorna come un assassino a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. È la maestra manipolatrice dietro due uomini di potere passivi, che formulano un’agenda radicale all’insegna del patriottismo e del servizio militare. Insidiosa a suo modo come gli agenti stranieri che manipolano suo figlio, il personaggio di Lansbury è una minaccia alla democrazia e forse il motivo principale per cui Va’ e uccidi ha mantenuto la sua rilevanza tra i thriller politici americani.

Disponibile su Prime Video.

La vita privata di Henry Orient (1964)

La commedia estremamente peculiare di George Roy Hill su due studentesse di 14 anni che vivono avventure a New York City vede Peter Sellers nei panni di un pianista da concerto che si ritrova nel mezzo di diversi malintesi imbarazzanti quando si prendono una cotta per lui e iniziano a seguirlo in giro. Pensa che siano spie inviate per scoprire la sua relazione con una donna sposata, ma una delle madri della ragazza, Lansbury, si preoccupa che li stia depredando.

La storia passa troppo spesso dalla commedia allo psicodramma, nonostante la rappresentazione di una New York idealizzata degli anni ’60. Il genio di Sellers nell’interpretare l’eroe simulato si confronta con i suoi aspetti più oscuri alimentano la solida performance di Lansbury nei panni di un’ipocrita moralista che si abbandona al comportamento che arrogantemente detesta.

Disponibile a noleggio su Apple TV+, Prime Video.

Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

In Pomi d’Ottone e Manici di Scopa, Angela Lansbury adotta temporaneamente tre bambini che sono stati evacuati da Londra durante il Blitz. Sette anni dopo Mary Poppins, Disney ha cercato di ricreare la magia con questo facsimile, che vede Lansbury nel ruolo di una magica badante e si diletta nello stesso mix di live-action, animazione e allegri brani musicali.

Pomi d’Ottone e manici di scopa è il perfetto intrattenimento per la famiglia, ma Lansbury si comporta come una strega che sta imparando il suo mestiere per la prima volta. Quando adotta temporaneamente tre bambini che sono stati evacuati da Londra durante il Blitz, salgono su un letto da viaggio e cercano una difesa soprannaturale per aiutare il loro paese assediato. Tra le canzoni, il numero d’animazione subacqueo allitterativo The Beautiful Briny, un duetto tra Lansbury e la star di Mary Poppins David Tomlinson, è il più straordinario.

Disponibile su Disney+.

Assassinio sul Nilo (1978)

Assassinio sul Nilo del 1978, un film giallo di Christie su larga scala con una ambientazione accattivante e una galleria di sospetti piena di star. Non è facile distinguersi in un cast che include Peter Ustinov, Bette Davis, Mia Farrow, David Niven, Maggie Smith e altri luminari, ma Lansbury ha un grande passato come famosa romanziere romantica che è tra i tanti su una crociera sul Nilo con un motivo per uccidere un’ereditiera altezzosa. Con la sua pronuncia accattivante, Lansbury è una sparring partner di tale qualità per Hercule Poirot di Ustinov che sembra logico che un giorno avrebbe avuto l’opportunità di fare un po’ di investigazione sullo schermo.

The Mirror Crack’d (1980)

In The Mirror Crack’d, un giallo stellato di Agatha Christie, Lansbury risolve gli omicidi. Rock Hudson interpreta un regista, ed Elizabeth Taylor e Kim Novak sono rivali. Lansbury interpreta di nuovo Agatha Christie, ma questa volta è lei a risolvere gli omicidi nei panni di Miss Jane Marple, il che fa presagire il ruolo di lunga data in La Signora in Giallo che avrebbe definito la parte successiva della sua carriera.

The Mirror Crack’d riunisce un cast di vecchie leggende dello schermo per un film giallo ambientato in una produzione cinematografica di Hollywood, tra cui Rock Hudson come regista, Elizabeth Taylor e Kim Novak come star del cinema rivali, e Tony Curtis, Geraldine Chaplin e Edward Fox come ulteriori sospetti in un avvelenamento. La narrazione è blanda e a regola d’arte di fronte a tutto quel potere da star, ma la signorina Marple di Lansbury ha una fiducia così vincente che conduce metà delle indagini in casa con un piede rotto.

Disponibile a noleggio su Apple TV+.

I pirati di Penzance (1983)

Gli anni ’80 non sono stati gentili con i film con “Pirati” nel titolo, e questa versione cinematografica del musical di Gilbert e Sullivan, basato sul revival di Broadway, non ha fatto eccezione. Ma al di là dei set dell’oceano e dell’isola sembrano tutti mostruosità pastello importati dal teatro, I pirati di Penzance è un adattamento travolgente, guidato da uno spavaldo Kevin Kline nei panni del re dei pirati. Nei panni di Ruth, una bambinaia che si è unita al giovane eroe di Rex Smith in un errato apprendistato con i pirati, Lansbury è l’unico personaggio importante a non essersi esibito nella versione di Broadway, ma non ha problemi a cantare e a farsi strada attraverso la stupidità di Ruth.

Noleggia o acquista su Apple TV, Amazon, Google Play, YouTube.

In compagnia dei lupi (1984)

Un ingegnoso riff su Cappuccetto Rosso e altre fiabe, il fantasy horror femminista di Neil Jordan sovrappone storie su storie, seguendo una giovane ragazza (Sarah Patterson) la cui vita onirica sprofonda in un vivido incubo licantropo. A causa delle sinistre matriarche del passato di Lansbury, il suo calore nei panni della nonna della ragazza sembra ingannevole anche quando racconta storie oscure sullo stare lontano dagli uomini con i monocigli. Attraverso questa sfilza di fiabe, il film trasforma miti familiari in una fantasia coerente e magnificamente resa su giovani donne che entrano nel perfido mondo degli uomini e imparano a sopravvivere in esso.

Disponibile per il noleggio su Prime Video.

La Signora in Giallo (1984-1996)

Dato il suo lavoro limitato in televisione, Lansbury non era una scelta ovvia per l’investigatrice amatoriale Jessica Fletcher: la parte era stata originariamente sviluppata per Jean Stapleton, che l’ha trasmessa. Ma grazie a una corsa di 12 stagioni molto apprezzata sulla CBS seguita da una popolarità duratura in syndication e sui servizi di streaming, è probabilmente il ruolo più noto di Lansbury.

Una scrittrice di gialli in una città immaginaria del Maine piena di morti sospette – un vecchio scherzo postula Cabot Cove come la capitale mondiale degli omicidi – Jessica ha usato il suo comportamento popolare e i suoi poteri di osservazione non comuni per sventare i trasgressori che costantemente la sottovalutavano. Grazie allo spirito vivace di Lansbury e ai piaceri del mistero televisivo ben realizzato, la serie televisiva rimane un piacere quasi 40 anni dopo la sua prima.

Disponibile su TIM vision.

La Bella e la Bestia (1991)

Ancora il gioiello del Rinascimento Disney iniziato con La Sirenetta, La Bella e la Bestia trae parte della sua popolarità da Lansbury, la cui delicata interpretazione della canzone del titolo avvolge quasi tutto il film in un’atmosfera unica. Interpreta la signora Potts, una delle serve del castello trasformata in oggetti per la casa da una maledizione che trasforma anche un principe arrogante nella Bestia furiosa. Prima che Belle possa calmare la Bestia e spezzare la maledizione, la signora Potts e gli altri oggetti incantati sono presenti per il sollievo comico, l’ospitalità di prima classe e il numero musicale più accattivante del film, Be Our Guest – Stia con noi.

Disponibile su Disney Plus.

Anastasia (1997)

Dato che gli ex animatori Disney Don Bluth e Gary Goldman hanno lasciato la compagnia per un concorrente nei Fox Animation Studios, fu anche una mossa di rivalsa scegliere Lansbury, l’anima di La Bella e la Bestia, come narratrice e matriarca in Anastasia. Come nonna di Anastasia, la granduchessa di 8 anni dei Romanov al potere in Russia, Lansbury è assente per la maggior parte del film una volta che il malvagio stregone Rasputin maledice la famiglia e lascia la bambina a un destino incerto. Tuttavia, riemerge una volta che la ragazza viene trovata e gioca un ruolo nel suo lieto fine. Anastasia è stato un successo per una buona ragione, trasformando la storia di una famiglia del passato in un’attraente avventura romantica.

Disponibile su Disney Plus.

Mary Poppins Returns (2018)

Uno degli ultimi ruoli cinematografici di Lansbury, oltre al suo ruolo in Glass Onion: A Knives Out Mystery, che uscirà nei cinema e su Netflix entro la fine dell’anno, è stata una breve ma memorabile apparizione in Mary Poppins Returns, un sequel del classico Disney. Lansbury appare in un ruolo cameo nei panni di un’anziana donna che vende palloncini nel parco, che, fatto divertente, è stato originariamente scritto come un ruolo cameo per Julie Andrews.

Disponibile per la visione su Disney Plus.