La tecnologia espressa dai pannelli solari costituiti da moduli fotovoltaici è una di quelle più valide da tenere in considerazione e questo lo sa molto bene anche Satinal, un’azienda che da sempre si occupa della realizzazione di componenti in vetro nella tecnologia fotovoltaica. L’azienda in questione, che risulta essere una delle leader nel settore, ha quindi optato per dei cambiamenti che andranno ad incidere sulla qualità dei suoi prodotti. Questo significa che si cercheranno di adottare degli accorgimenti che renderanno l’utilizzo dei pannelli solari la prima scelta al fine di garantire la possibilità di energia rinnovabile.

In linea di massima possiamo dire che tutto parte dalla luce del sole che, come sappiamo, riesce ad arrivare sul nostro pianeta grazie alla presenza dello spettro elettromagnetico. Siccome questa comprende una grande quantità di fotoni, questi possono essere impiegati per essere convertiti in energia da strutture create appositamente per questo scopo. Ovviamente più corta sarà la lunghezza dell’onda legata al fascio di luce e più aumentano le conseguenze circa le radiazioni e i danni che potrebbero derivare dalla stessa.

In che modo i moduli fotovoltaici potrebbero migliorare il pianeta?

L’obiettivo dei costruttori è quindi quello di intervenire sui pannelli solari affinché non solo riescano a trarre l’energia dal sole ma che possano in qualche modo abbattere la pericolosità dei raggi che non può avvenire in maniera naturale quando questi colpiscono l’atmosfera. Questo problema è stato in parte risolto con gli anni poiché la tecnologia permette di invertire i raggi ultravioletti, facendoli diventare da UV a UV.

Si cerca quindi di dare alla luce un filtro blu che possa generare sempre più energia e che comporti la propagazione di un numero di effetti collaterali certamente più contenuto. Per questa ragione si parla di pellicola di fotoconversione. Ci riferiamo ad un processo che attraverso un sistema di degradazione accelerata riesce ad invertire la consistenza dei raggi UV.

Saranno dunque i moduli fotovoltaici a bloccare la fonte luminosa prima che questa possa rappresentare un pericolo. Il tutto verrà portato in piazza tramite degli incapsolanti fotovoltaici che, però, devono essere sperimentati e approvati prima di essere messi in commercio.