Agatha: Coven of Chaos – Le riprese inizieranno a novembre, esploriamo la serie Marvel Dark

Kathryn Hahn, interprete del personaggio protagonista di Agatha: Coven of Chaos, ha dato degli aggiornamenti sulla produzione del progetto: la serie TV spin-off di WandaVision inizierà con le riprese a novembre. Si tratta di un telefilm su cui sono riposte molte attese e curiosità da parte dei fan Marvel, considerando che si tratterà di una storia a forti tinte dark.

Parlando con la giornalista Brooke Geiger McDonald, l’interprete Kathryn Hahn ha dichiarato:

Questo è il video con le dichiarazioni dell’attrice.

I asked Kathryn Hahn about “Agatha: Coven of Chaos” on the red carpet at @chifilmfest. She confirmed filming starts soon.

“We’re in the middle of getting the coven ready and it’s gonna be very delicious … We start shooting in about a month.” #AgathaCovenOfChaos #marvel pic.twitter.com/ft7eXgxw57

— Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) October 19, 2022