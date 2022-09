Madame Web e Kraven the Hunter: posticipate le uscite dei film Sony

Madame Web e Kraven the Hunter sono stati posticipati per fare spazio ad altre uscite Sony al cinema.

La Sony ha deciso di spostare le date d’uscita di due film dello Spiderverso: stiamo parlando di Madame Web e Kraven the Hunter. Il primo lungometraggio doveva uscire il 6 ottobre 2023 e, invece, arriverà nelle sale il 16 febbraio 2024. Mentre, per quanto riguarda Kraven the Hunter, il film, anziché arrivare in sala il 13 gennaio 2023 lo farà il 6 ottobre 2023.

Gli spsotamenti di Madame Web e Kraven the Hunter si coordinano con l’inserimento nel calendario di uscite della Sony di un nuovo film su Karate Kid.

Per quanto riguarda Kraven the Hunter il film sarà diretto da J.C. Chandor, con la produzione che è stata affidata ad Avi Arad e Matt Tolmach. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk lavoreranno alla sceneggiatura. Il cast del lungometraggio vede presenti Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass) che farà da protagonista, mentre Fred Hechinger (The White Lotus) sarà il Camaleonte, Russell Crowe sarà il padre dei due e ci sarà anche Alessandro Nivola.

Madame Web avrà come regista S.J. Clarkson, che ha già lavorato a serie TV come Bates Motel e Jessica Jones, e la sceneggiatura sarà curata da Matt Sazama e Burk Sharpless. Secondo alcuni report il lungometraggio sarà un qualcosa di ancora più ampio rispetto ad un film solo dedicato a Madame Web, considerando anche lo scarso materiale di storie prodotte fino ad ora sul character.