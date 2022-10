Iniziamo la recensione di Licantropus – Werewolf By Night con un esercizio mentale: immaginate di avere il talento, le risorse e il potere per creare il progetto dei vostri sogni definitivo.

Immaginate di poter curare scrupolosamente ogni dettaglio, rifinire ogni difetto, scolpire la vostra argilla e maneggiare i vostri strumenti con totale padronanza e abilità, fino a rendere manifesto il sogno immacolato che avreste potuto sognare solo da bambino. Questo è quello che è stato fatto con Licantropus – Werewolf By Night.

Michael Giacchino ha sognato storie di mostri da 50 anni.

Da James Whale a Hammer Horror a Twilight Zone, ogni fotogramma di Licantropus – Werewolf By Night è una lettera d’amore alle storie di terrore più iconiche dei nostri tempi.

Ricreando amorevolmente l’aspetto dei classici Universal, i bordi granulosi monocromatici e vignettati conferiscono allo speciale un’atmosfera deliziosamente retrò.

I costumi e i dialetti che rappresentano ogni epoca aiutano a liberare lo speciale da un momento specifico nel tempo, aggiungendo al tutto della qualità eternamente senza tempo.

Insieme a una colonna sonora grandiosamente operistica e un moderno senso del kitsch, il risultato è un onorevole omaggio alla storia dell’orrore.

Werewolf by Night è fantastico. Ricco di riferimenti alle mitologie dei mostri del folklore mondiale, lo speciale ha nel cast Jack Russell, Man-Thing ed Elsa Bloodstone saldamente nella tradizione secolare dei racconti sui mostri raccontati con un tocco moderno. La scelta di divorziare dal comfort sicuro del MCU consente a questi estranei di brillare nella loro gloria imperfetta e bizzarra. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Caratterizzazioni in Werewolf by Night

Continuiamo la recensione di Licantropus – Werewolf By Night dicendo che Giacchino ha un profondo amore per il personaggio di Jack Russell: da bambino ha letto i fumetti originali, ha presentato lo speciale a Kevin Feige quasi quattro anni fa ed è un ascoltatore di lunga data del podcast di commenti sui fumetti di Werewolf By Night.

La sua passione per il personaggio è evidente nello speciale, al punto che la forma del lupo mannaro di Jack è un adattamento esatto del design originale di Mike Ploog e i crediti rendono omaggio anche ai classici di Werewolf By Night (1972) #1.

Noterete anche che Giacchino ha ammorbidito il personaggio di Jack, che a volte può essere irritante nei fumetti. Sebbene il regista non eviti l’oscurità (Jack sembra avere pensieri suicidi, fedeli alla sua controparte dei fumetti), permette comunque a Gael García Bernal di essere un ragazzo genuinamente dolce, il che crea una giustapposizione di gusto con la sua forma di lupo mannaro selvaggio.

Elsa Bloodstone di Laura Donnelly è un’assoluta delizia. Più che una semplice eroina d’azione con un cattivo atteggiamento, lo speciale cattura perfettamente i suoi sentimenti complicati riguardo alla sua eredità familiare e la prepara a diventare L’iconica Elsa Bloodstone dei fumetti.

Anche se lo speciale è raccontato dal punto di vista di Jack, questa è davvero la storia di Elsa.

Carey Jones ruba la scena. I realizzatori si sono presi la libertà di dargli più sensibilità rispetto ai fumetti, e il cambiamento è assolutamente in meglio. Questo è un fenomenale adattamento di Man-Thing, un’istantanea sentimentale dell’anima umana nascosta nella sua forma potente.

E’ molto interessante vedere Man-Thing portato in vita in modo così autentico, così bello, così amorevolmente. Ma più dei mostri, il segreto del successo di questo speciale è che Giacchino dirige attraverso la colonna sonora.

Il motivo musicale principale è un richiamo ai temi oscuri delle fiabe delle classiche collaborazioni Burton/Elfman, e le dinamiche gotiche di Giacchino guidano l’azione e le emozioni durante l’intera storia.

La forza della musica è particolarmente efficace nelle scene non verbali di azione e suspense che costituiscono la maggior parte dello speciale, creando una forte simbiosi narrativa tra suono e immagine.

Considerazioni finali

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Licantropus – Werewolf By Night, dicendo che rimarrete colpiti anche dall’uso di luci e ombre, che è sempre importante per le produzioni in bianco e nero e soprattutto per l’horror. Le sorgenti luminose sono strategicamente posizionate attorno agli elaborati set, scegliendo con cura cosa illuminare, cosa sagomare e cosa tenere nascosto.

E in modo intelligente, perché più di ciò che viene mostrato, la genialità registica di Giacchino è ciò che non viene mostrato. Fidandosi del potere delle ombre e della colonna sonora, Giacchino crea ingegnosamente le sequenze più orribili che si possano immaginare senza diventare vistosamente grindhouse.

Inoltre, il bianco e nero consente più stile e più sangue, ma mette in secondo piano anche gli effetti visivi, consentendo alla nostra attenzione di rimanere sulla storia, sulle emozioni e sulla gioia dell’esperienza.

La parte più debole della storia sono i dialoghi, il ritmo nelle scene di conversazione più lente richiedeva una piccola rifinitura per fluire senza intoppi. Ma questo non è assolutamente un problema importante, soprattutto perché la musica di Giacchino trasmette le emozioni della storia in modo molto più potente delle loro semplici parole.

Werewolf By Night è la manifestazione surreale di 50 anni di sogni dei fan dei fumetti. Questo speciale rende omaggio non solo ai fumetti Werewolf by Night e Man-Thing degli anni ’70, ma anche ai moderni fumetti Bloodstone degli anni 2000.

Come la tradizione di Darkhold in Multiverse of Madness, si rimane stupiti quando gli adattamenti sono effettivamente in linea con la storia dei fumetti. In questo tipo di circostanza magica e rara, conoscere la storia più profonda di Elsa, Jack, Man-Thing e Bloodgem ha effettivamente arricchito la visione, perché questo speciale si allinea così autenticamente con i loro retroscena reali nei fumetti.

Nei panni di Jack Russell, come abbiamo accennato, Gael García Bernal è un grande surrogato del pubblico, qualcuno a cui piace essere misterioso ma è anche felice di abbandonare la farsa e diventare un ragazzo simpatico una volta raggiunti i suoi obiettivi. La performance di Laura Donnelly nei panni di Elsa Bloodstone è più cauta, poiché il suo personaggio suscita più domande, ma anche la maggior parte delle opportunità di presentarsi di nuovo in ulteriori progetti MCU, se la scuderia horror della Marvel vedrà più azione in futuro.

Ma forse la sorpresa più grande è Harriet Sansom Harris nei panni di Verusa, la vedova di Ulisse e il maestro delle cerimonie della notte, che offre una performance esagerata che dà all’intera vicenda un’enorme energia da attrice di teatro.

Werewolf by Night è sia un ottimo pasto per il palato per coloro che cercano una pausa dalla solita muratura MCU sia un buon modo per entrare in una stagione spettrale con una colonna sonora esagerata. A differenza di molti affari Marvel, non è del tutto autoreferenziale, interessato solo alla propria tradizione.

Per una volta, è un progetto che punta all’esterno: alla storia dell’horror di Hollywood, al canone mostruoso della Universal e al violento di Hammer. È la natura rigida e autonoma di Werewolf By Night che colpisce davvero in modo diverso. Forse vedremo di nuovo questi personaggi nel MCU, ma questo speciale non ne pone l’accento sulla necessità.

Werewolf By Night, con i suoi temi dell’alienazione e della resa dei conti con l’eredità di una dinamica familiare violenta, rimarrà impresso.

Molti degli sforzi Disney+ della Marvel fino ad oggi (e i loro film della Fase Quattro per essere onesti) hanno ricevuto un’accoglienza non proprio degna di nota da parte dei fan, ma una lamentela ricorrente sul lato televisivo è che alle storie viene dato troppo spazio per respirare o non abbastanza. Werewolf By Night scivola nella zona di comfort, fornendo esattamente la giusta quantità. Vediamo di più di questa narrazione intenzionale nella Fase Cinque, per favore.

Werewolf By Night è così fedele ai suoi personaggi, e così perfettamente senza tempo, che è una raccomandazione immediata per i fan dell’horror e dei mostri, in particolare per i fan dei classici horror della Marvel degli anni ’70 e della saga di Legion of Monsters del 2010.