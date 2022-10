House of the Dragon, tutti i draghi che popolano Westeros

L’ultima famiglia di signori dei Draghi dell’antico Impero di Valirya: i Targaryen, la casata protagonista di House of the Dragon, centinaia di anni prima di Daenerys, governava su Westeros incontrastata grazie anche al potere dei propri draghi, l’arma più potente a disposizione di abitante del continente.

In principio furono Drogon, Rhaegal e Viserion, i tre draghi di Daenerys, quelli che ci hanno insegnato a urlare al cielo e al mondo Dracarys, sperando che noi stessi fossimo in grado di sputare fiamme e fuoco per carbonizzare le persone indigeste incontrate sul nostro pedestre cammino. Furono loro, in principio, perché Game of Thrones, nella cronologia televisiva, è giunta a noi prima di House of the Dragon: adesso che, però, HBO, con il supporto di George Martin, ha deciso di regalarci una panoramica su quella che fu l’ascesa e la caduta della casata Targaryen è il momento di raccontarci le cose come stanno. Drogon, Rhaegal e Viserion sono stati soltanto gli ultimi draghi: prima di loro ne furono altri, ben altri, e adesso andiamo a scoprirli insieme.

Syrax

Syrax, il primo drago ad apparire in House of the Dragon, in una memorabile inquadratura figlia del primo episodio. A cavalcarlo è la principessa Rhaenyra, che ha imparato a domare il drago all’età di sette anni: una bestia formidabile ed enorme, pur non essendo il più grande dei draghi dei Targaryen, Syrax ci viene anche raccontato – e successivamente mostrato nel secondo episodio – come in grado di volare tanto veloce quanto Caraxes, il drago di Daemon, raggiungendolo fino a Dragonstone. Di sesso femminile, con le scaglie gialle, prende il nome da una dea valyriana e non si lascerà cavalcare da nessuno al di fuori di Rhaenyra.

Caraxes

Caraxes, il drago cavalcato dal principe Daemon Targaryen, fratello del re Viserys e prima zio e successivamente marito di Rhaenyra. Di colore tendente al rosso, rispetto a Syrax è preparato alla battaglia grazie anche alla sua ferocia, sin da quando era cavalcato dal principe Aemon, figlio di Jaeherys e zio di Viserys e di suo fratello. Lo stesso Daemon lo utilizza come arma da guerra alle Stepstones.

Pur non avendone ancora avuto contezza all’interno della serie di HBO, Caraxes si ritroverà a essere fondamentale in quella che sarà la Danza dei Draghi, l’evento di maggior importanza che coinvolgerà la famiglia Targaryen e che verosimilmente prenderà piede nel corso della seconda stagione di House of the Dragon. Il suo carattere rispecchia quello di Daemon, che lo ha allevato a sua immagine e somiglianza, finendo per plasmarlo quasi come se fosse un proprio alter ego.

È preparato alla battaglia grazie anche alla sua ferocia, sin da quando era cavalcato dal principe Aemon, figlio di Jaeherys e zio di Viserys e di suo fratello. Lo stesso Daemon lo utilizza come arma da guerra alle Stepstones.

Balerion

Balerion, conosciuto anche come il Terrore Nero (the Black Dread) era uno dei tre grandi draghi di Aegon il Conquistatore e delle sue sorelle. Prende il nome da una divinità dell’antica Libera Fortezza di Valyria e ufficialmente non abbiamo mai avuto l’occasione di vederlo in azione in House of the Dragon. A presentarcelo, dopo averne visto l’enorme teschio, è Viserys che all’interno della cripta informa sua figlia Rhaenyra dell’esistenza di Balerion.

In passato era stato cavalcato proprio dal Re, quando era ancora un principe. La leggenda narra che fosse stato il Terrore Nero a dare supporto nella creazione del Trono di Spade, fondendo le spade dei nemici di Aegon. Il drago, inoltre, appare anche nella settima stagione di Game of Thrones, quando nei sotterranei della Fortezza Rossa, Qyburn mostra a Cersei Lannister il teschio di Balerion, sul quale la regina testerà la balestra i cui dardi dovranno contrastare i draghi di Daenerys.

Vhagar

Vhagar, così come Balerion, arriva a essere scatenata da Aegon Targaryen nella Guerra di Conquista. Nel corso del regno di Viserys viene cavalcata da Laena Velaryon, che la acquisisce a dodici anni. Sposatasi con Daemon, nel sesto episodio, dopo il salto temporale di dieci anni, la vediamo volare insieme a Caraxes esibendosi in acrobazie aeree che ne esaltano l’eleganza e la stazza. Nell’episodio sette, invece, la vediamo volare su Driftmark dopo il funerale di Laena. Poco dopo la sua morte, il principe Aemond Targaryen all’età di dieci anni decide di reclamarla come propria cavalcatura, sottraendolo alle figlie di Laena.

Meleys

Meleys, detta anche la Regina Rossa, un anziano drago femmina che viene cavalcata da Rhaenys Targaryen. Di colore scarlatto, da cui prende il proprio nome, per adesso in House of the Dragon non ha ancora avuto modo di mostrare tutta la sua potenza, pur avendo già fatto annusare la propria importanza per l’intera serie. Stando a quanto raccontato nel romanzo di George Martin al quale è ispirata la serie, Rhaenys arriva al proprio matrimonio con Corlys Velaryon cavalcando Meleys e presentandosi in tutta la sua magnificenza. Prima di lei, a cavalcare la Regina Rossa, era stata la principessa Alyssa Targaryen, la madre di Viserys e di Daemon. Nel corso della storia, soprattutto durante la Danza dei Draghi, il suo sarà un ruolo più che fondamentale.

Dreamfyre

Citato brevemente nel corso del secondo episodio, Daemon Targaryen ci fa vedere di aver rubato dalla fossa del drago alcune uova. Su di lui si sviluppano diverse teorie, perché per molti si tratta di un palese collegamento con Game of Thrones, essendo Dreamfyre la madre di Drogon, Viserion e Rhaegal, i draghi di Daenerys. Non si sa se questa teoria possa essere confermata o meno, dato che quell’uovo poi passa tra le mani di Rhaenyra che poi lo regala a suo fratello Baelon, morto poco dopo la nascita. Le uova, che in Game of Thrones sono pietrificate da tempo, riescono a schiudersi tra le mani della discendente Targaryen solo grazie al contatto con lei, rinascendo dopo 200 anni di torpore. Dreamfyre venne cavalcata da Rhaena Targaryen e successivamente da Helaena, la figlia che Viserys ha con Alicent Hightower e che inizia a cavalcare il drago all’età di undici anni.

Tyraxes

Se Arrax viene affidato a Lucerys e Vermax a Jacaerys, Tyraxes è il drago che viene consegnato a Joffrey, il terzo figlio della principessa Rhaenyra Targaryen e del suo primo marito, Ser Laenor Velaryon. Accusati di essere dei bastardi e figli di Ser Hawin Strong, i tre bambini si ritrovano ad avere accanto a loro, nelle rispettive culle, delle uova di drago, che si schiuderanno solo nel caso in cui questi fossero reali discendenti della casa Targaryen. La nascita, pertanto, dei tre draghi è la prova che non avremo mai la verità in pugno, ma che per Re Viserys non c’è altro da sindacare sulla discendenza dei figli di Rhaenyra. Tyraxes, dei tre draghi, è l’ultimo in ordine di nascita e sarà cavalcato, nel corso della sua vita, soltanto da Joffrey Velaryon. Così come i suoi fratelli, sarà fondamentale per lui la Danza dei Draghi e gli eventi che riguarderanno la famiglia Targaryen, che inevitabilmente si autocondurrà al disfacimento.

Gli altri Draghi

Seasmoke (Mare Infuocato), lasciato libero a Roccia del Drago dopo esser stato cavalcato da Laenor Velaryon, ci viene confermato nel corso del secondo episodio nel momento in cui Daemon conferma di averne rubato le uova. Un tempo cavalcato da Rhaena Targaryen, sarà difficile vederlo nel corso della serie. Tra gli altri draghi minori, invece, troviamo Vermax, per ora mostratoci nell’episodio sei ancora non in condizione di poter essere cavalcato, e ci manca ancora di poter vedere Arrax, il drago che verrà cavalcato da Luke, fratello di Jace Velaryon, così come Sunfyre, che verrà cavalcato da Aegon II Targaryen. In attesa della tanto anelata e attesa Danza dei Draghi.