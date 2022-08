La recensione del secondo episodio di House of Dragon (con SPOILER) in cui Daemon fa un gioco audace e vediamo sviluppare alcune cattive abitudini.

Cominciamo la nostra recensione del secondo episodio di House of Dragon con l’incredibile inizio di episodio. I litigi dovuti alle strategie politiche si infittiscono in questo secondo episodio, un’inebriante dose di narrazione basata sui dialoghi che approfondisce le macerie che circondano l’imminente guerra civile. The Rogue Prince riprende circa sei mesi dopo la conclusione de “Gli eredi del drago”.

Dopo essere scappato con uno sbuffo indignato, il principe canaglia Daemon Targaryen (Matt Smith) si è trasferito nella casa ancestrale dei Targaryen di Roccia del Drago alias Dragonstone. Re Viserys I (Paddy Considine) e il suo consiglio sono contenti di lasciarlo lì per i suoi capricci, anche se è simbolicamente pericoloso poiché si suppone che Roccia del Drago sia la sede del vero erede del re.

Ma quando Daemon annuncia il suo fidanzamento con Lady Mysaria (Sonoyo Mizuno) e ruba un uovo di drago per il loro eventuale figlio, il re è costretto ad agire. E per “agire”, intendiamo mandare Otto Hightower (Rhys Ifans) sull’isola nebbiosa per guardare in cagnesco Daemon.

Mentre il senso di fedeltà storica di House of the Dragon al suo materiale originale ha conferito all’episodio 1 un reale senso di importanza, quello stesso approccio storico si imbatte immediatamente in alcuni problemi nel secondo episodio. Proprio come la vera storia del nostro mondo, noi non possiamo sapere cosa succede a porte chiuse della storia immaginaria da George R.R. Martin. Anche se in Fire & Blood, il libro di “storia” su cui si basa House of the Dragon, i maestri sono in grado di fare delle ipotesi piuttosto plausibili.

Molte di queste ipotesi plausibili si sono fatte strada in “Gli eredi del drago” ed è forse per questo che l’episodio ricorda così da vicino le prime stagioni de Il Trono di Spade. Momenti come Daemon che si riferisce a suo nipote morto come “erede per un giorno” e l’esilarante torneo di Approdo del Re (o torneo di Maidenpool in Fire & Blood) sono eventi per i quali i maestri immaginari di Martin hanno molte “fonti”.

The Rogue Prince, tuttavia, non ha molte, se non nessuna, di quelle scene ben scritte. In quanto tale, durante questo episodio la voce dei maestri di Westeros (che in realtà è solo quella di Martin) viene sostituita dai migliori tentativi della serie.

La politica di House of the Dragon

Dopo l’episodio cruento della premiere, dalla “brutalità pubblica sfrenata” a una delle scene di nascita più orribili messe sullo schermo, l’episodio 2 ricorda la più grande forza di Game of Thrones: gli episodi che alcuni considererebbero “riempitivi” o “noiosi”.

Dopo la prima sequenza di titoli in assoluto, la scena si apre su una spiaggia segnata da una carneficina; i granchi strisciano su cadaveri in decomposizione e anime agitate e lamentose. Si passa a una riunione del consiglio, in cui Viserys (Paddy Considine), Otto (Rhys Ifans) e gli altri discutono su chi riempirà uno spazio vuoto della Guardia Reale.

Corlys Velaryon (Steve Toussaint) si precipita dentro, chiedendo a Viserys di dichiarare guerra alle Stepstones – un’area di terra senza legge contesa dalle Città Libere – per un “Crabfeeder” che sta infliggendo gravi danni alla sua flotta. Critica anche la mancanza di azione del re su Daemon (Matt Smith), che da allora ha preso posto a Roccia del Drago e l’ha governata per sei mesi senza alcuna preoccupazione.

Quando Rhaenyra suggerisce di inviare Dragonriders alle Stepstones, viene messa da parte per scegliere la nuova Guardia Reale, dove ignora deliberatamente il consiglio di Otto e sceglie un soldato con una reale esperienza nel combattimento.

Dolore e ansia incombono ancora perché anche se potrebbe essere passati sei mesi dall’episodio 1, i suoi eventi sono stati particolarmente crudi. Mentre Viserys piange Aemma, Corlys e la principessa Rhaenys Targaryen (Eve Best) lo esortano a risposarsi, poiché ciò rafforzerà il suo governo. Ci sono due problemi: vogliono che sposi la loro figlia di 12 anni, Lady Laena (Savannah Steyn); e la figlia di Otto, Allicent (Emily Carey), è stata incaricata di incantarlo nel tentativo di sposarsi.

Il Trono di Spade non ha avuto paura di affrontare tabù e stupidità; per non dimenticare come il primo episodio finì con l’incesto. Fortunatamente, Viserys non sembra affatto interessato a sposare Laena, anche quando rivela in modo da far venire i brividi che sua madre le ha detto che non deve “andare a letto” con lui fino all’età di 14 anni.

Nel frattempo, Rhaenyra tiene alta la guardia, nonostante abbia perso sua madre e un fratello che non ha mai visto. Uno dei momenti più forti dell’episodio è una breve conversazione tra Rhaenyra e Rhaenys, con quest’ultima principessa che esorta Rhaenyra a non sedersi mai sul Trono di Spade, nonostante sia stata nominata erede.

“Tuo padre non è uno sciocco”, le dice, nel disperato tentativo di renderla consapevole del sessismo insito in qualsiasi dinastia di Westeros.

La prima danza dei draghi

Arriviamo alle considerazioni finali della recensione dell’episodio due di House of the Dragon dicendo che se anche il principe ruba-scena di Smith non appare molto, venendo alla ribalta solo dopo aver rubato l’uovo di Baelon ed essere tornato a Dragonstone, ha un ruolo fondamentale.

Otto gli fa visita con un piccolo esercito, con le tensioni che stanno quasi raggiungendo il punto di ebollizione; Quindi, Rhaenyra vola tra le nuvole su Syrax, proprio mentre Caraxes sembra in posa per far piovere fuoco sul ponte. Supera Otto e si trova faccia a faccia con Daemon, chiedendogli di smetterla con “tutto questo fastidio” e di ucciderla se vuole il trono. Dopo la prodezza contro Otto, questo in realtà mette Daemon in pausa, e si ritira al castello e restituisce l’uovo.

Le azioni di Rhaenyra fanno arrabbiare Viserys, che sottolinea essere la sua unica erede e la loro stirpe potrebbe essere facilmente spazzata via. Tuttavia, proprio quando le cose si stabilizzano tra loro, Viserys fa un grande annuncio: ha deciso di risposarsi, ma non sarà con Lady Laena: ha scelto Allicent, la migliore amica di Rhaenyra.

Poco dopo, irritato dal rifiuto verso sua figlia da parte di Viserys, Corlys intraprende un’azione decisiva per opporsi al re e chiede il supporto di Daemon per affrontare i problemi nelle Stepstones… “la nostra fortuna non è data, deve essere fatta”.

Game of Thrones ha abbandonato ciò che lo ha reso eccezionale alla fine. Episodi spettacolari come Hardhome e Battle of the Bastards erano inaspettati e lo shock è stato trovato in parole brucianti e tradimenti, non solo nella morte.

Il secondo episodio di House of the Dragon offre la stessa narrazione vitale e ponderata che ha reso il suo predecessore un titano televisivo.

La serie ha già preso il volo, ma ora le sue ali stanno trovando la direzione in cui puntare. (Sì, faremo ancora molte metafore a sfondo “draghesco”, siete avvisati).

Ultima nota a margine: i titoli di testa di House of the Dragon seguono un fiume di sangue che scorre e scorre attraverso vari sigilli e simboli nella storia della Casa Targaryen.

Analogamente al modo in cui la mappa di Game of Thrones ha eretto i punti di riferimento iconici della serie, i credits di House of the Dragon sembrano svolgersi in un modello dell’Antica Valyria, proprio come quello di Re Viserys (Paddy Considine) nella serie tv.

Se ve lo state chiedendo, questo mostra l’albero genealogico dei Targaryen, dal Destino di Valyria al re Aegon il Conquistatore con il suo sangue Valyriano che scorre verso i suoi discendenti. Potete vedere i simboli come il corvo d’oro di re Viserys e Rhaeneyra con la sua collana d’acciaio di Valyria.

Il secondo episodio di House of The Dragon, il prequel de Il Trono di Spade, è disponibile per la visione su Sky Atlantic e NOW.