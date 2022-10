Che fine ha fatto il Pixel Fold? “Il primo pieghevole di Google è vicinissimo”, giura un insider

Che fine ha fatto il Pixel Fold / Pixel Notepad, il primo smartphone pieghevole Made by Google? Durante l’ultimo keynote dell’azienda non se n’è vista traccia, eppure sappiamo che Google ci sta lavorando da molti anni.

Durante l’evento di inizio ottobre, Google ha svelato i nuovi Pixel 7 e 7 Pro, oltre che il nuovo Pixel Watch. Google ha mostrato anche un assaggio del nuovo Pixel Tablet, che tuttavia uscirà solamente tra diversi mesi. Molti appassionati si aspettavano di vedere per la prima volta anche un teaser del nuovo Pixel Fold, ma sono stati delusi.

La buona notizia è che secondo alcuni rumor il primo smartphone pieghevole di Google sarebbe in realtà estremamente vicino. Questione di pochissimo. Probabilmente Google ha scelto di non mostrarlo per evitare di penalizzare le vendite dei nuovi Pixel 7.

Quando uscirà il Pixel Fold, dunque? La risposta – concisa e lapidaria – arriva da Ross Young, analista e CEO di Display Supply Chain Consultants: “Q1”, si legge nel tweet inviato in risposta ad un altro utente. Primo trimestre del 2023, tra pochissimi mesi. Sempre secondo Young, le spedizioni dei display pieghevoli che verranno montati sul Pixel Fold partiranno a gennaio. Verosimilmente il dispositivo verrà presentato e quindi messo in commercio a marzo.

La cattiva notizia è che gli italiani probabilmente saranno costretti ad aspettare un pochino più a lungo. Google non sembra amare particolarmente il nostro Paese: lo abbiamo visto con il lancio dei Pixel 6 e anche del nuovo Pixel Watch. Esiste la possibilità che a marzo il Pixel Fold venga messo in commercio esclusivamente in una manciata di Paesi, mentre in Italia potrebbe arrivare solamente verso la fine del 2023.