Pixel 7 e Pixel 7 Pro: Google riempie di regali tutti, fuorché gli italiani

Google ha puntato moltissimo sui nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, al punto che in moltissimi Paesi (quasi tutti quelli interessati dal lancio) ha deciso di ricompensare i primi acquirenti con dei regali molto generosi. Si parla di buoni dal valore di diverse centinaia di euro. Il problema? L’Italia è stata esclusa da praticamente tutte le promozioni, fuorché una.

Parliamo ovviamente dei 3 mesi di YouTube Premium e Google One, quelli vengono dati in omaggio anche in Italia. Ma ai clienti degli altri Paesi sono state riservate delle promozioni di lancio ben più alettanti.

Negli USA, ad esempio, con l’acquisto di un Pixel 7 Pro, oltre ai mesi omaggio, si riceve anche un buono da 200$ da spendere sul Google Store. I clienti britannici sono ancora più fortunati, con l’acquisto Pro possono ricevere, a loro scelta, un nuovo Pixel Watch oppure le Pixel Buds Pro. Con l’acquisto di un Pixel 7 possono invece scegliere tra le Pixel Buds Pro o uno sconto di 179£ sull’acquisto di un Pixel Watch. La stessa promozione è stata riproposta anche in Germania e in Francia.

In Australia, Canada, Giappone, Singapore e Taiwan i clienti ricevono un buono di diverse centinaia di euro da spendere a loro piacere sul Google Store. L’importo del buono varia a seconda che si acquisti un Pixel 7 o un Pixel 7 Pro.

Insomma, offerte davvero interessanti che ci avrebbe fatto piacere vedere anche in Italia. Peraltro, il nostro Paese è stato escluso anche dal lancio del Pixel Watch (ma probabilmente arriverà più tardi).