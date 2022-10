Pixel Watch ufficiale, ma l’Italia per il momento è esclusa: negli USA costa 349,99$

Assieme ai nuovi Pixel 7 e 7 Pro, Google ha anche presentato ufficialmente il suo attesissimo Pixel Watch, primo smartwatch Made by Google. Ve lo diciamo fin da subito, c’è una gran brutta notizia: inizialmente il Pixel Watch non sarà disponibile in Italia.

Il look – grazie ai render ufficiali e alle tante fughe di notizie – era già noto: è pulito ed elegante, oltre che estremamente carismatico. La cassa, da 41 mm e in acciaio inossidabile, è circolare, mentre il display è in vetro Gorilla Glass 3D. Troviamo una corona fisica sulla destra, mentre Google ha spiegato che la cassa è realizzata utilizzando materiali riciclati all’80%.

Accattivanti anche i cinturini, realizzati in fluoroelastomero e già giudicati – da chi li aveva provati – estremamente comodi. In totale sarà possibile scegliere tra 20 diversi modelli, inclusi alcuni cinturini in metallo e in tessuto. Spazio alla personalizzazione anche per quanto riguarda i quadranti digitali di Wear OS 3, che l’utente potrà selezionare a piacere.

La tecnologia è presa in prestito da Fitbit, altra azienda di proprietà di Google con una forte esperienza nel settore dei wearable e fit tracker. Gli stessi algoritmi di Fitbit garantiscono il continuo tracciamento delle attività sportive e dei parametri vitali (SpO2, frequenza cardiaca e sonno).

Con l’acquisto dei Pixel Watch, Google regala 6 mesi di Fitbit Premium e 3 mesi di YouTube Premium. Il prezzo? Negli USA si parte da 349,99 dollari.

Ok, ma quanto bisognerà attendere per l’arrivo in Italia? Bella domanda. Un anno fa Google aveva scelto di rendere disponibile i Pixel 6 e 6 Pro solamente in una piccola selezione di Paesi, tra cui non figurava il nostro. Alla fine gli smartphone arrivarono in Italia circa 6 mesi dopo, a marzo. Incrociando le dita, l’attesa anche questa volta potrebbe non essere particolarmente lunga.

Il Pixel Watch sarà disponibile fin da subito esclusivamente in Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Giappone, Australia e Taiwan.