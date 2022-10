Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro ufficiali: preordini aperti anche in Italia, prezzi e specifiche

Google ha presentato ufficialmente i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Sono disponibili per il preordine a partire da oggi anche in Italia.

Google ha presentato ufficialmente i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, a distanza di diversi mesi dalla loro anticipazione, durante il Google I/O 2022 di maggio. Si parte da 649€ per il modello essenziale e sono entrambi già disponibili per il preordine anche in Italia.

Entrambi i due smartphone montano il nuovo processore Tensor G2 affiancato da Titan M2, il chip proprietario di Google incaricato di proteggere la sicurezza dell’utente. Chiaramente, i due smartphone Made by Google montano entrambi, fin dal lancio, il nuovo Android 13.

Anche quest’anno i due smartphone sono innanzitutto differenziati dalle dimensioni del display: diagonale da 6,3 pollici sul Pixel 7 e da 6,7 pollici sul Pixel Pro. Anche il comparto fotografico è diverso: doppia camera con principale da 50MP su uno e tripla fotocamera (50+12+48MP) sull’altro.

Entrambi i dispositivi hanno una bella scocca in vetro Gorilla Glass Victus, mentre il design è un’evoluzione di quello visto nella generazione precedente: troviamo sempre la barra della fotocamera sviluppata orizzontalmente, ma questa volta l’effetto, a nostro personale giudizio, è molto più elegante.

Ancora una volta, Google promette un comparto fotografico eccellente: troviamo lo zoom ad alta definizione fino ad 8x (che sale a 30x sul 7 Pro), oltre che il Macro Focus da 3cm, l’inquadratura guidata per i non vedenti e il supporto al formato video HDR 10-bit. Un ruolo importante viene giocato dal machine learning: ad esempio, a breve arriverà la funzione Foto Nitida che, automaticamente, ritoccherà gli scatti (anche vecchi) risolvendo eventuali sfocature.

I nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono disponibili in Italia fin da subito. A partire da oggi li potete ordinare su Amazon e Google Store.

Google include 3 mesi di YouTube Premium e Google One in omaggio con l’acquisto di entrambi i telefoni. L’offerta è valida fino alle 23:59 del 15 dicembre 2023. Google promette anche almeno cinque anni di supporto e aggiornamenti per la sicurezza.

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it