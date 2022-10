Slumberland – Nel mondo dei sogni: il nuovo trailer del film Netflix con Jason Momoa

Jason Momoa ci dà il benvenuto a in un regno fantastico nel trailer ufficiale (che vi mostriamo sia in versione italiana che in quella originale) di Slumberland – Nel mondo dei sogni, film che debutterà il 18 novembre su Netflix.

Slumberland – Nel mondo dei sogni è diretto da Francis Lawrence (Io sono leggenda, Hunger Games: La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta), sceneggiato da David Guion e Michael Handelman (Notte al museo – Il segreto del faraone) e prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready e Francis Lawrence. Jason Momoa e Marlow Barkley sono i protagonisti, ma il cast del film include anche Weruche Opia, India De Beaufort e Humberly Gonzalez.

Questa la sinossi:

Slumberland – Nel mondo dei sogni apre le porte a un universo magico e fantastico in cui la precoce Nemo (Marlow Barkley) e il suo eccentrico compagno Flip (Jason Momoa) intraprendono un’avventura indimenticabile. Dopo che il padre Peter (Kyle Chandler) resta inaspettatamente disperso in mare, la vita idillica della giovane Nemo nel Pacifico nord occidentale è messa sottosopra quando è mandata a vivere in città con Phillip (Chris O’Dowd), lo zio ben intenzionato ma profondamente impacciato. Di giorno Nemo fatica ad affrontare una nuova scuola e una nuova routine, ma di notte una mappa segreta verso il fantastico mondo dei sogni la mette in contatto con Flip, un fuorilegge rozzo ma simpatico che diventa ben presto suo compagno di viaggio e guida. Insieme a Flip si troverà presto coinvolta in un incredibile viaggio attraverso i sogni e in fuga dagli incubi, nella speranza di poter ritrovare il padre.

