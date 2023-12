Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, nuovo teaser trailer per il ritorno di Alex Foley

Il film arriverà in streaming solo la prossima estate, ma Netflix è pronta a far conoscere che il mitico detective interpretato da Eddie Murphy, Alex Foley, tornerà a indagare in un nuovo episodio della serie Beverly Hills Cop, per la precisione il quarto: ecco quindi il teaser trailer della pellicola, che si intitolerà Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F. Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) torna a pattugliare le strade di Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia è minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley fanno squadra con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto.

La pellicola arriva a ben vent’anni di distanza dal terzo episodio, diretto da John Landis, che fu accolto in maniera piuttosto tiepida; si trattava di un sequel tardivo e stanco, cosa che speriamo non venga replicata, anche perché si tratta comunque di uno dei personaggi più mitici del Murphy dei tempi d’oro degli anni ’80. Il primo film, girato nel 1984 da Martin Brest, divenne un cult istantaneo, nonché un enorme successo al botteghino, soprattutto se rapportato ai costi di produzione, tanto da avvicinare addirittura Tony Scott alla direzione del secondo episodio, che risale al 1986.

Questo nuovo lungometraggio vede alla regia Mark Molloy, regista pubblicitario che fa ora il grande salto hollywoodiano, con un cast che comprende anche nomi come Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon, oltre a Taylour Paige, Judge Reinhold, John Ahston, Paul Reiser e Bronson Pinchot.

L’idea di rinverdire un personaggio cult del genere potrebbe funzionare, soprattutto per il pubblico di riferimento, ma al contempo è anche un azzardo: già il seguito de Il principe cerca moglie (Il principe cerca figlio) uscito su Prime Video nel 2021, è stato un discreto fiasco: qui Murphy deve metterci, oltre alla verve, anche un’interpretazione d’azione. Riuscirà a uscire dal pantano che la sua carriera è diventata negli anni 2000, in cui ne ha azzeccate davvero poche, nonostante non gli sia certo mancata l’intraprendenza?

