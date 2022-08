Slumberland – Nel mondo dei sogni: Il teaser del film Netflix con Jason Momoa

Jason Momoa sarà protagonista del film Netflix intitolato Slumberland – Nel mondo dei sogni, di cui è stato da poco pubblicato il teaser trailer. Il lungometraggio verrà diffuso sulla piattaforma streaming a novembre 2022.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Slumberland – Nel mondo dei sogni.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Una ragazzina (Marlow Barkley) scopre una mappa segreta del mondo dei sogni e impara con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge (Jason Momoa) a viaggiare nella dimensione onirica sfuggendo gli incubi, nella speranza di rincontrare il padre scomparso. Guarda Slumberland – Nel mondo dei sogni, in arrivo su Netflix a novembre 2022.

Ricordiamo che questo mese di agosto ha visto arrivare sulla piattaforma streaming diversi progetti molto attesi, come la serie TV su Sandman di Neil Gaiman, e la terza stagione di Locke & Key, tratto dal fumetto di Joe Hill.

Mentre per quanto riguarda Jason Momoa, l’attore si potrà vedere prossimamente nelle sale cinematografiche con due nuovi blockbuster in produzione: stiamo parlando di Aquaman 2, in cui tornerà a vestire i panni del supereroe DC Comics; e di Fast X, decimo capitolo della saga di Fast and Furious.

Potrebbe interessarti anche questa news: