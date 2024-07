A brevissimo sarà disponibile in Italia per la prima volta il film Pioggia di ricordi, si tratta di una produzione realizzata Isao Takahata, che sarà al cinema nelle nostre sale dal 4 al 10 luglio. Si tratta di una produzione che inaugura la rassegna “Un mondo di sogni animati“, curata da Lucky Red, e che porta in sala le produzioni dello Studio Ghibli.

Pioggia di ricordi è stato un film campione d’incassi nel 1991 in Giappone. La storia racconta la vita di una donna di quasi trent’anni, narrando il suo percorso introspettivo. All’epoca si trattava di uno dei primi casi di lungometraggi animati con al centro un personaggio femminile maturo.

Ecco la sinossi:

Tokyo, 1982. Taeko è un’impiegata ventisettenne in un Giappone in corsa verso l’ammodernamento sociale. Stanca degli stili di vita moderni e del peso delle convenzioni sociali, decide di concedersi una breve vacanza per tornare in campagna, a Yamagata. Qui riaffioreranno i ricordi dell’infanzia che la porteranno a mettere in discussione le sue scelte di vita.

Un mondo di sogni animati, la rassegna

In occasione dell’arrivo al cinema di Pioggia di ricordi, l’illustratrice Veronica Ruffato ha dedicato un artwork al film.

Un mondo di sogni animati è una rassegna che proseguirà fino al 31 luglio. Verranno celebrate altre opere di Takahata, come Pom Poko (che sarà presente in sala dall’11 al 17 luglio), I miei vicini Yamada (18 – 24 luglio), e La storia della Principessa Splendente (disponibile dal 25 al 31 luglio). I primi due arrivano per la prima volta nel nostro Paese, mentre il terzo titolo è stato candidato al Premio Oscar come Miglior Film d’animazione.