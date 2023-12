Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice – Ecco il teaser ufficiale

Online è stato pubblicato il teaser ufficiale di Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice, si tratta della conclusione della storia del film di Zack Snyder, da poco lanciato su Netflix.

Ecco il teaser ufficiale di Rebel Moon – Parte 2.

In questo nuovo capitolo della storia, continua l’epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti. Sono pronti a sacrificare tutto al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere il villaggio. Una volta in quel luogo regnava la pace, e ora è diventato una nuova patria per coloro che hanno perso la nella lotta contro il Mondo Madre.

La scena si sposta quindi alla vigilia della battaglia, con i guerrieri che devono affrontare le realtà dei loro passati, rivelando il reale motivo per cui lottano. Quando il Regno si abbatte con tutta la sua forza sulla nascente ribellione, si stringono legami indissolubili, arrivano ad emergere eroi, e nascono leggende.

La seconda parte di Rebel Moon sarà distribuita su Netflix il 19 aprile. Ricordiamo che la prima parte di Rebel Moon è disponibile sulla piattaforma streaming dal 22 dicembre.

