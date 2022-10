God of War Ragnarok: nuovi dettagli sulle tipologie di nemici svelati da Tom Henderson

Dopo aver svelato la durata effettiva di God of War: Ragnarok, Tom Henderson torna a parlare dell’attesa esclusiva PlayStation sul suo sito, rivelando diversi dettagli sulle varie tipologie di nemici che Kratos ed Atreus si troveranno ad affrontare durante il loro viaggio. In base a quanto riferito da Tom Henderson, all’interno del gioco troveremo ben 11 tipologie di nemici che si dividono in:

Aesir – Dei che dominano i 9 regni

Beasts (bestie) – Animali che popolano i regni nelle zone selvagge

Dwarves (nani) – Maestri nel forgiare armi e armature

Elves (elfi) – Suddivisi in due fazioni tra luce e ombra, che combattono per Light of Alfheim

Ethereal – Fantasmi e spiriti che vagano tra i nove regni

Humans (umani) – Descritti per lo più come cacciatori e raccoglitori

Jotnar – Gli ultimi giganti che vivono nascosti, per tramandare le proprie conoscenze dopo il genocidio attuato da Odino

Monsters (mostri) – Creature della mitologia nordica

Helwalkers – Descritti come cadaveri rianimati a causa della fuoriuscita di anime da Helheim, che vagano per i nove regni

Seidr – Umani corrotti dalla magia

Vanir – Descritti come divinità che hanno combattuto contro gli Aesir e hanno perso

Restando in tema, recentemente God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra le novità del sistema di combattimento e in un esilarante spot pubblicitario con protagonisti Rick e Morty al posto di Kratos ed Atreus.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.