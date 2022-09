God of War Ragnarok incontra Rick e Morty in un esilarante trailer promozionale

Rick e Morty vengono catapultati nel mondo di God of War Ragnarok nel nuovo spot promozionale del gioco pubblicato da Sony PlayStation.

Sony PlayStation ha pubblicato un esilarante nuovo spot di God of War Ragnarok, con protagonisti Rick e Morty al posto di Kratos e Atreus. Il filmato, frutto della collaborazione con Adult Swim, è stato svelato poco prima della messa in onda della Stagione 6 di Rick and Morty negli USA.

Nel filmato vediamo Rick radersi i capelli e dipingersi il volto per assomigliare a Kratos. L’obiettivo è quello di convincere Morty a viaggiare verso la fredda Midgar aprendo un varco con la Spara Porte. Il trailer si chiude si chiude con una schermata promozionale che ricorda l’uscita di God of War Ragnarok, fissata per il 9 novembre 2022.

In questi giorni, God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un lungo video di gameplay che mostra molte delle novità del sistema di combattimento. Il video conferma anche che presto ci saranno nuovi video dedicati al gioco di Santa Monica che mostreranno maggiori dettagli sugli avversari e sull’ambientazione.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà su PS4 e PS5.