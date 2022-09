God of War Ragnarok: nuovo video di gameplay mostra le novità del sistema di combattimento

God of War Ragnarok torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay che ci permette di vedere Kratos e Atreus nuovamente in azione.

God of War: Ragnarok torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay, pubblicato da Game Informer, che ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di combattimento completamente inedite. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra alcune delle novità legate al sistema di combattimento come le nuove abilità speciali delle armi.

Queste particolari mosse, chiamate “Signature Moves”, si attivano con il tasto triangolo e consentono di infondere ulteriore potenza agli attacchi. Avendo equipaggiato l’Ascia del Leviatano o le Lame del Caos, per esempio, con il tasto triangolo è possibile infonderle di poteri elementali come ghiaccio o fuoco, eseguendo devastanti attacchi.

Interessante anche la possibilità di utilizzare le Lame del Caos per raggiungere posizione sopraelevate così da spostarsi con più facilità da una zona all’atra e raggiungere più in fretta i nemici e la presenza di una nuova categoria di nemici, creature rettiliane note come Grims.

Infine, il filmato conferma anche che saranno nuovi video dedicati al gioco di Santa Monica che mostreranno maggiori dettagli sugli avversari e sull’ambientazione.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre su PS4 e PS5.