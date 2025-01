Chi ha detto che Doomguy è solo un brutale sterminatore di demoni? Grazie al mod Doom: The Gallery Experience, creato dai modder Filippo Meozzi e Liam Stone, il protagonista di Doom del 1993 si trasforma in un raffinato intenditore d’arte. In questa versione inedita, l’iconico E1M1, il primo livello del gioco originale, è stato reinventato come una galleria d’arte interattiva, completa di opere classiche, un sottofondo musicale di Johann Sebastian Bach e persino un calice di vino o una birra in mano.

Un’esperienza d’arte tra ironia e stile

La mod, disponibile gratuitamente su Itch.io e Newgrounds, propone un’esperienza che mescola l’atmosfera sofisticata delle mostre d’arte con l’ironia tipica del mondo dei videogiochi. Come descritto sulla pagina ufficiale, The Gallery Experience è una parodia dell’ambiente pretenzioso delle inaugurazioni delle gallerie d’arte. Nel corso del livello, Doomguy può apprezzare dipinti come Scenes from the Story of the Argonauts di Jacopo da Sellaio o The Return from the Hunt di Piero di Cosimo. Per ogni opera, è possibile accedere a link che rimandano alle pagine del Metropolitan Museum of Art.

Un gameplay alternativo con un tocco di classe

Tra una degustazione di stuzzichini per riempire un inedito “cheese meter” e qualche sorso per alimentare il “drink meter”, i giocatori possono spendere denaro virtuale per acquistare gadget come calzini e borse nel negozio di souvenir. Doomguy, in questa versione, sfoggia persino un paio di occhiali alla moda, aggiungendo un tocco intellettuale al suo tradizionale outfit.

Non mancano momenti comici: Doomguy può decidere di ignorare alcune opere, con commenti sarcastici che sottolineano la sua voglia di tornare alla sua attività preferita, ovvero sterminare demoni. Doom: The Gallery Experience è un esempio brillante di come i fan possano reinventare un classico trasformandolo in qualcosa di completamente nuovo e sorprendentemente raffinato.