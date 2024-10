Una scoperta davvero incredibile legata ad uno dei primi animali in movimento è stata effettuata di recente dai ricercatori nelle colline di Ediacaran. Si tratta di un particolare animale dotato di una cresta a forma di punto interrogativo a causa della quale è stato identificato come il più antico con asimmetria sinistra-destra. Ma, cosa sappiamo di questi particolari animali? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni la prima apparizione sembrerebbe essere avvenuta 575 milioni di anni fa circa, e quindi durante quello che viene chiamato il periodo Ediacarano, chiamato così proprio perché prende il nome dalle colline.

La specie scoperta è davvero unica, e nello specifico stiamo facendo riferimento alla Quaestio simpsonorum. In realtà questa specie, nonostante i paleontologi abbiano trascorso molti anni a cercare degli animali in diversi siti, sono comparsi solo nel Parco Nazionale Nilpena Ediacara. Proprio in tale luogo ne sono stati trovati ben 14 esemplari, alcuni di questi appena conservati.

Il commento degli esperti

Sulla scoperta è intervenuto il coautore dello studio ovvero il dott. Diego Garcia-Bellido . Lo studioso nel corso dell’intervista rilasciata a IFLScience ha rivelato che molti degli organismi presenti a quei tempi erano circolari, e ha colto l’occasione per precisare “Ottimizza il volume massimo per l’area superficiale“.

A proposito del Quaestio simpsonorum, ecco che possiamo dire che rispetto ad altri esemplari ha aggiunto alla sua forma una torsione a forma di punto interrogativo molto strana. Come se fosse una cresta sul dorso. Lo studioso a tal proposito ha dichiarato di non sapere quale sia il vantaggio evolutivo legato a tale cresta.