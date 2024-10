In tanti per diversi anni hanno sostenuto l’idea che i fondali marini fossero abitati solamente da microbi, ma ecco che una nuova ricerca ha permesso di scoprire qualcosa di veramente incredibile. Nello specifico i ricercatori a bordo della nave da ricerca Falkor dello Schmidt Ocean Institute nel tentativo di studiare il fondale marino che circonda la dorsale del Pacifico Orientale si sono imbattuti in alcune forme di vita animale. L’obiettivo iniziale dei ricercatori era quello di studiare in che modo le larve degli animali riescono a stabilirsi sul fondale marino, ma sicuramente non si aspettavano di scoprire altro.

Ed invece a ben 2500 metri hanno avuto modo di scoprire forme di vita animale ubicate esattamente in cavità piene di fluido idrotermale sotto alla superficie della crosta. All’interno di tali sacche erano presenti dei vermi tubolari giganti molto conosciuti anche con l’espressione vermi barba giganti la cui lunghezza può raggiungere i 3 metri. Ma oltre a questi gli scienziati hanno anche avuto modo di scoprire la presenza di tante altre specie di vermi, lumache, cozze e molto altro.

Il commento degli esperti

Molte le domande alle quali, soprattutto gli esperti, sperano di trovare delle risposte. Ad esempio a proposito della presenza di tali animali sul fondale marino i ricercatori hanno pensato che potrebbero esserci arrivati viaggiando proprio attraverso il fondale, tramite dei fluidi di sfiato. I ricercatori hanno inoltre dichiarato: