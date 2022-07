Fondale di Ischia: scoperto meraviglioso giardino segreto

Scovato uno scrigno di biodiversità in uno stupendo giardino segreto nel fondale marino davanti all’isola di Ischia.

18—Lug—2022 / 8:41 AM

Meravigliosa scoperta nell’area marina protetta Regno di Nettuno in Campania. Una zona piena di fascino e ricca di biodiversità. I subacquei per la sua bellezza l’hanno definita giardino segreto. Esso si trova a 60 metri di profondità sul versante meridionale dell’isola di Ischia. Tale area è estesa per oltre 11mila ettari. Il giardino segreto è l’ulteriore conferma del grande e stupendo patrimonio naturalistico italiano.

Un fondale da preservare e proteggere. Si vede dalle foto scattate: presenti numerosi pesci e tante colonie

di invertebrati, non così distanti dall’ecosistema tropicale. Protagonista indiscusso però è il falso corallo

nero mediterraneo. Si tratta di un esacorallo coloniale che ricorda la gorgonia.

A cosa deve il suo particolare colore nero? Se viene privato del tessuto molle esterno dei polpi definito

cenosarco, dall’altra il cormo (lo scheletro dell’invertebrato) risulta di un elegante colore nero. Da sempre è

stato prelevato come puro oggetto ornamentale.

Il falso corallo nero mediterraneo è protetto e classificato come specie futura sottoposta alla minaccia di estinzione. In base ai dati dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura la sua distribuzione è stata molto ridotta negli anni Cinquanta-Settanta dalla pesca subacquea.

A scattare le foto del giardino segreto è Pietro Sorvino, subacqueo dell’Ans Diving Ischia e dello stesso Regno di Nettuno. Queste le sue parole:

Dopo 40 anni di immersioni, il mare di Ischia continua a stupirmi.

Il Regno di Nettuno regala angoli di assoluta suggestione, la cui continua divulgazione è senz’altro il modo migliore per chiedere a tutti di aiutarci a tutelarlo.

Antonino Miccio, direttore dell’area marina protetta