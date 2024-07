Perdere peso grazie alle cellule beige potrebbe essere il nuovo metodo scoperto da un team di scienziati. Da anni quest’ultimi tanno cercando una cura efficace contro l’obesità, una piaga che interesse migliaia di persone nel mondo. Una malattia che comporta gravi rischi per la salute umana, non si parla solo di perdita di peso ai fini estetici.

Il discorso è diventato molto più complesso, essere in forma e bruciare i grassi per dimagrire è un tema che nella realtà tocca una buona percentuale di soggetti. La rivoluzione per perdere peso potrebbe arrivare presto, se gli scienziati riescono a portare a termine la loro ricerca iniziata sui topi e a portarla anche sugli esseri umani.

Sembra che abbiano trovato un modo per attivare la trasformazione delle cellule adipose bianche in beige. Le prime infatti sono quelle responsabili di accumulare grasso all’interno del corpo umano, le seconde invece, attivano l’azione brucia grassi all’interno dell’organismo. Per cui, se si riuscisse a trovare un modo per attivare le cellule beige, bloccando quelle bianche, si potrebbero avere risultati entusiasmanti nel settore del dimagrimento.

Trasformazione delle cellule bianche in beige, cosa accade

I ricercatori studiando e provando le sperimentazioni sui topi, hanno notato un passaggio fondamentale che può attivare tale trasformazione. Si tratta di un errore del passato, i farmaci per perdere peso si concentravano su una proteina specifica. Questa sperimentazione sui topi ha evidenziato, che il problema stava nella concentrazione del lavoro su una proteina sbagliata.

Finora la sperimentazione è avvenuta solo con i topi, ma gli scienziati hanno comunicato il loro entusiasmo sulla buona riuscita del risultato anche con il controllo delle cellule umane. In concreto, si dovrebbe procedere a eliminare una proteina per attivare la trasformazione delle cellule bianche in beige. Nei topi ha funzionato e sono propensi a pensare, che possa essere uguale anche per gli umani. Se così fosse, si tratterebbe di una rivoluzione importante nella lotta all’obesità e al peso in eccesso.