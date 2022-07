Estinzione sulla Terra: quali sono i primi animali a riprendersi?

Circa 252 milioni di anni fa avvenne la più grande estinzione del Permiano-Triassico. Definita anche il Grande Morire, per la violenta cancellazione della vita sul pianeta Terra. Nonostante tutto, la vita si riprese subito.

Uno studio scientifico attesta che vermi e gamberetti, alimentatori di depositi, furono i primi a riprendersi. Si riattivarono subito per numero di popolazione e biodiversità. Successivamente anche resti di attività animale come ichnofossili o tracce fossili.

Siamo stati in grado di esaminare tracce fossili da 26 sezioni attraverso l’intera serie di eventi, che rappresentano 7 milioni di anni cruciali di tempo, mostrando i dettagli in 400 punti di campionamento, abbiamo finalmente ricostruito le fasi di recupero di tutti gli animali, tra cui benthos, nekton, così come questi animali scavatori dal corpo molle nell’oceano.