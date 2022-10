God of War: Ragnarok durerà circa 40 ore, dice Tom Henderson

Tom Henderson ha rivelato che God of War: Ragnarok, la nuova esclusiva PlayStation in arrivo il prossimo 9 novembre, durerà circa 40 ore.

God of War: Ragnarok durerà circa 40 ore, di cui 20 saranno necessarie per completare la storia. L’indiscrezione arriva direttamente da Tom Henderson, che in un nuovo articolo ha parlato della longevità del gioco e dei contenuti disponibili al lancio. Stando a quanto riportato dall’insider, God of War Ragnarok includerà circa 20 ore di attività secondarie per una durata complessiva maggiore rispetto al God of War Ragnarok del 2018.

God of War: Ragnarok durerà quaranta ore in totale, di cui venti necessarie per completare la storia – afferma Henderson – Stando alle mie fonti, circa tre ore e mezza su venti saranno occupate da filmati, mentre le altre sedici e mezzo saranno di gameplay. La longevità della storia è più o meno uguale a quella del primo capitolo, ma le missioni secondarie aggiungono altre 8/9 ore di gameplay.

Restando in tema, recentemente God of War Ragnarok è tornato a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che mostra le novità del sistema di combattimento e in un esilarante spot pubblicitario con protagonisti Rick e Morty al posto di Kratos ed Atreus.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok debutterà il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5.