Skull and Bones rinviato nuovamente: ecco la nuova data d’uscita

Skull and Bones, il titolo open world a tema piratesco di Ubisoft, è stato rinviato nuovamente La nuova data d’uscita è il 9 marzo 2023 su PC, Amazon Luna, Stadia, PS5 e Xbox Series X e S.

Il nostro team è al lavoro per rifinire e bilanciare l’esperienza prima del lancio mondiale – si legge nel comunicato stampa ufficiale – Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la nostra data di uscita al 9 marzo 2023. Non vediamo l’ora che tutti voi mettiate le mani su Skull and Bones e vi tuffiate a capofitto nel pericoloso ed eccitante mondo della costruzione del vostro impero pirata. Per offrirvi la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di dedicare un po’ più di tempo ad assicurarci di potervi offrire esattamente questo”. Per indorare la pillola, il team ha annunciato che si terrà una open beta “nel prossimo futuro”

Stando al comunicato, dunque, lo sviluppo del gioco è ormai concluso, ma la fase di rifinitura richiede ancora del tempo. Questi ulteriori quattro mesi serviranno agli sviluppatori per ottimizzare il gioco ed offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile.

Annunciato per la prima volta nel 2017, Skull and Bones è un open world multiplayer first ambientato nell’Epoca d’oro dei Pirati. Nel gioco vestiremo i panni di un naugrafo, il cui obiettivo è diventare il più famigerato dei filibustieri. Inizieremo la nostra avventura nell’Oceano Indiano con nient’altro che una zattera e pochissime risorse a nostra disposizione. Avremo l’opportunità di guidare diverse navi, ognuna dotata di uno stile di gioco differente, combattere in mare e condurre un’intera ciurma fino a racimolare grandi ricchezze.

Recentemente, il gioco è tornato a mostrarsi con un primo video di gameplay che ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco e agli strumenti che avremo a disposizione per sopravvivere.