Skull and Bones si mostra nel primo video di gameplay

In occasione dell'Ubisoft Forward dedicato, Skull and Bones si è finalmente mostrato con il primo video di gameplay. Vediamo il filmato.

Skull and Bones si è mostrato più nel dettaglio questa sera nel corso della presentazione dedicata con un lungo video di gameplay che ha messo in luce diverse caratteristiche del nuovo open world piratesco di Ubisoft. Vediamo il filmato:

Skull and Bones è un open world multiplayer first ambientato nell’Epoca d’oro dei Pirati. Nel gioco vestiremo i panni di un naugrafo, il cui obiettivo è diventare il più famigerato dei filibustieri. Inizieremo la nostra avventura nell’Oceano Indiano con nient’altro che una zattera e pochissime risorse a nostra disposizione. Avremo l’opportunità di guidare diverse navi, ognuna dotata di uno stile di gioco differente, combattere in mare e condurre un’intera ciurma fino a racimolare grandi ricchezze.

Fondamentale per la buona riuscita delle nostre spedizioni in mare sarà riuscire a sfruttare il crafting per sviluppare navi sempre più grandi e strumenti letali come il fuoco greco indispensabili per la nostra sopravvivenza. Avremo, inoltre a nostra disposizione i Covi dei pirati, al cui interno potremo creare le nostre navi e le armi, fare scorte per le spedizioni in mare, accettare contratti e socializzare con altri giocatori. Accettare contratti ci consentirà di ottenere ottime ricompense e di aumentare la nostra reputazione.

Usando il bottino di guerra, inoltre, potremo personalizzare l’aspetto del nostro pirata con abiti che ci faranno guadagnare rispetto. Anche le navi potranno essere personalizzate per incutere ancor più terrore nei nemici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Skull and Bones sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2022 per PC, XBox Series X/S, PS5 e Google Stadia.

