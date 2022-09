Deadpool 3: Hugh Jackman e Ryan Reynolds parlano della sorte di Wolverine

L’annuncio di ieri sera relativo a Deadpool 3 è giunto come un fulmine a ciel sereno: il film era stato annunciato – come canonico all’interno del MCU pur appartenendo al “vecchio” canone dei film sugli X-Men di 20th Century Fox – ma non c’erano stati ulteriori aggiornamenti nell’ultimo anno, a parte la conferma che il regista sarebbe stato Shawn Levy. La notizia che Wolverine sarà presente nel film apre diversi scenari tutti da scoprire, e Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno pubblicato un secondo video per chiarire qualcosa, prima di generare l’ennesima gag.

La celebre hit degli Wham! “Wake Me Up Before You Go-Go”, infatti, finisce per coprire gran parte del minuto di spiegazioni della sinossi della pellicola, mimata dai due attori in maniera scherzosa mentre, in teoria, starebbero spiegando sia la trama che come il canone della saga dei mutanti possa incrociarsi con quella del Marvel Cinematic Universe.

Quel che viene rivelato in effetti, tra uno scherzo e l’altro, è questo:

“Come fa Wolverine a essere ancora vivo, dopo gli eventi di Logan?” Logan è ambientato nel 2029 ed è una cosa completamente a parte. Logan è morto in Logan. Non lo cambieremo.

Wait… is this our movie? https://t.co/eOnGPEZZov — John Krasinski (@johnkrasinski) September 27, 2022

Chiaramente, dopo l’introduzione dei Multiversi (nel recente film di Doctor Strange abbiamo visto Xavier, del resto, sempre interpretato da Patrick Stewart, ma si trattava di un altro Professor X) tutto è possibile, e del resto anche Joseph Krasinski, interprete di Mister Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sembra saperlo bene, dato che ha ritwteettato il post di Reynolds dicendo scherzosamente “aspetta… ma questo è il nostro film?” alludendo che Reed Richards potrebbe essere anche in Deadpool 3, che ricordiamo uscirà il 6 settembre 2024.

