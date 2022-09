Deadpool 3 uscirà nel 2024, ci sarà Hugh Jackman come Wolverine

Ryan Reynolds ha annunciato in un video la presenza in Deadpool 3 di Hugh Jackman come Wolverine. Il film uscirà nel 2024.

Arrivano grandi notizie per tutti gli appassionati Marvel: la produzione di Deadpool 3 ha dato un importante segnale di passo in avanti, considerando che è stata annunciata l’uscita del film nel 2024. E ancora più gustosa è la notizia che Hugh Jackman ritornerà nel film a vestire i panni di Wolverine.

La notizia è stata data dallo stesso Ryan Reynolds attraverso un video. Qui sotto potete vedere il filmato.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Nelle parole di Ryan Reynolds:

Siamo molto tristi per non aver potuto partecipare al D23, ma stiamo lavorando molto per il prossimo film su Deadpool. Sono alla ricerca della mia anima per questo progetto. La prima apparizione di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe dev’essere speciale. Vogliamo essere vicini allo spirito del personaggio, trovandovi dentro anche dei nuovi significati. Ogni Deadpool ha bisogno di distinguersi, e questa è stata una grande sfida per me. Ho sentito un vuoto, e mi sono sentito terrorizzato, però abbiamo avuto un’idea. Hey Hugh, vuoi tornare a fare Wolverine ancora una volta?

E dopo il sì dello stesso Hugh Jackman sono partite le note di Whitney Houston con I Will Always love You.

Deadpool 3 uscirà nelle sale cinematografiche il 6 settembre 2024.