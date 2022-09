Netflix TUDUM: ecco il recap di tutti gli annunci

Sabato 24 settembre sui vari canali YouTube ufficiali di Netflix si è celebrato in contemporanea mondiale l’evento Netflix TUDUM. La piattaforma streaming durante l’attesissimo evento ha rivelato date d’uscita, trailer e ha mostrato clip esclusive dei suoi prodotti più amati. A presiedere i vari panel sono state le varie celebrità Netflix. Se volete scoprire nel dettaglio ogni particolarità dell’evento vi lascio qui la nostra guida a Netflix TUDUM.

Nel caso specifico il panel TUDUM dedicato agli Stati Uniti ed all’Europa è durato circa 1 ora e 30 minuti, senza pause. Netflix come un treno ad alta velocità non ha perso tempo. Trailer dopo trailer, data dopo data, la piattaforma streaming più popolare del mondo ha rivelato novità in merito a tantissimi prodotti.

Vediamo ora di analizzare nel dettaglio tutti gli annunci di Netflix TUDUM.

Le serie Netflix

Netflix TUDUM si è aperto con uno scorcio del dietro le quinte dell’evento. Un’addetta ai lavori di Netflix passava da un camerino all’altro per avvisare le star della piattaforma dell’inizio dell’evento. Piano piano ciascuno ha preso il suo posto e TUDUM 2022 è finalmente iniziato.

Bridgerton 3, svelato il titolo della première

Fan di Bridgerton, purtroppo non posso annunciarvi la data d’uscita della nuova stagione. Durante l’evento TUDUM il cast di Bridgerton, dopo un breve siparietto, ha svelato il titolo del primo episodio inedito: Fuori dall’ombra. A dare l’annuncio è stata Nicola Coughlan che ha anche letto le prime parole di Lady Whistledown in Bridgerton 3. La scrittrice annuncia l’inizio della nuova stagione all’insegna di corteggiamenti e nuovi amori.

Al centro della storia della terza stagione di Bridgerton ci sarà la relazione tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Al cast si aggiungono le new entry Daniel Francis (Stay Close), che interpreterà Marcus Anderson, Sam Phillips (The Crown), che interpreterà Lord Debling, e James Phoon (Wreck), che interpreterà Harry Dankworth.

Ecco la sinossi ufficiale di Bridgerton 3:

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story, ecco la prima clip dello spin-off di Bridgerton in uscita nel 2023

Dopo Bridgerton 3 TUDUM non poteva che proseguire annunciando ufficialmente la prima serie spin-off del nuovo franchise di Shonda Rhimes: Queen Charlotte: A Bridgerton Story, miniserie dedicata alla regina Charlotte di Bridgerton.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story è una serie prequel basata sulle origini di Queen Charlotte che sarà incentrata sull’ascesa e sulla vita amorosa della giovane Charlotte. Lo spin-off racconterà anche le storie della giovane Violet Bridgerton e di Lady Danbury. In sostanza il prodotto narrerà, seguendo due distinte linee temporali, la vita dell’amata regina.

Netflix ha regato ai fan di Bridgerton anche un primo sguardo alla giovane regina interpretata da India Amarteifio, il tutto grazie alla prima clip esclusiva di Queen Charlotte: A Bridgerton Story. La serie approderà su Netflix nel 2023.

Tenebre e Ossa 2, ecco l’anteprima della seconda stagione

La seconda stagione di Shadow & Bone sta per arrivare su Netflix.

Durante il TUDUM la piattaforma streaming ha mostrato il first look dei nuovi personaggi: Patrick Gibson, interprete del più giovane Principe di Ravka Nikolai Lantsov, Lewis Tan e Anna Leong Brophy, coloro che presteranno il volto ai gemelli guerrieri Tolya Yul-Bataar e Tamar Kir-Bataar, ed infine Jack Wolfe, che vestirà i panni dell’atteso sesto membro dei Corvi Wylan Hendricks.

Netflix tramite le voci dei suoi interpreti, Jessie Mei Li e Ben Barnes, ha diffuso il primo sneak peek della seconda stagione della serie fantasy. Al termine del filmato scopriamo che lo show debutterà nel 2023.

La seconda stagione di Tenebre e Ossa proseguirà sulla scia della prima, infatti verranno adattati e fusi il secondo libro della trilogia di Shadow and Bone, Siege and Storm ovvero Assalto e Tempesta, e il primo della duologia di Six of Crows.

Nel cast dello show torneranno, tra gli altri, Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archie Renaux, Freddy Carter, Kit Young, Amita Suman, Calahan Skogman, Danielle Galligan Sujaya Dasgupta, Daisy Head e Luke Pasqualino.

The Crown 5, dal 9 novembre

Finalmente Netflix ha rivelato la data d’uscita di The Crown 5. La nuova stagione dello show Netflix dedicato al regno della regina Elisabetta d’Inghilterra debutterà il 9 novembre. A rivelare la novità è un brevissimo video che mostra gli interpreti di Carlo e Diana, coppia al centro dei nuovi episodi. Il filmato potete visionarlo intorno al minuto 20 dell’evento in streaming Netflix TUDUM.

Nella quinta stagione di The Crown vedremo Imelda Staunton (“Harry Potter”) prendere il posto di Olivia Colman nei panni della regina, mentre Jonathan Pryce (“The Two Popes”) sarà il principe consorte Filippo. Dominic West (“The Affair”) vestirà i panni di Carlo, Elizabeth Debicki (“Tenet”) sarà la principessa Diana, Lesley Manville (“Maleficent: Mistress of Evil”) farà Margaret, e Jonny Lee Miller (“Elementary”) interpreterà il primo Ministro John Major. La sesta stagione è già confermata.

Emily in Paris 3, dal 21 dicembre

Fan di Lily Collins ecco quando debutterà la nuova stagione di Emily in Paris. Nel corso dell’evento TUDUM il cast di Emily in Paris ha svelato il primissimo teaser trailer di Emily In Paris 3. Al termine della breve clip ecco l’annuncio della data d’uscita: la terza stagione dello show arriverà su Netflix il 21 dicembre, quasi dopo un anno esatto dal debutto della seconda stagione.

La protagonista di Emily in Paris è Lily Collins. Nel cast sono presenti anche Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie e Kate Walsh.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Una giovane e ambiziosa direttrice marketing di Chicago ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi. Qui la sua azienda ha acquisito una società francese di marketing per settore del lusso ed Emily dovrà occuparsi di rinnovare la strategia dei social media. La nuova vita della protagonista nella ville lumière è ricca di avventure elettrizzanti e sfide sorprendenti che la vedranno impegnata a conquistare i colleghi di lavoro, farsi nuovi amici e destreggiarsi tra nuove storie d’amore.

Mercoledì, ecco una clip esclusiva

Il giorno prima di Netflix TUDUM la piattaforma streaming, mediante un nuovo poster, ha rivelato la data d’uscita della serie: 23 novembre, non a caso cade di mercoledì.

Nel corso dell’evento, invece, è stata distribuita una clip esclusiva dello show con protagonista Jenna Ortega. Nel filmato vediamo l’interprete avere una sorta di alterco con Cosa, un altro dei personaggi simbolo della Famiglia Addams.

Nel cast della serie abbiamo Jenna Ortega nei panni della protagonista, Luis Guzmán in quelli di Gomez, Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia e Isaac Ordonez nella parte di Pugsley. In più, Gwendoline Christie (Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy che la protagonista frequenterà), Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane, Thora Birch, e Riki Lindhome. Ci sarà anche Christina Ricci, l’interprete di Mercoledì nei lungometraggi degli anni ’90 su La Famiglia Addams.

Questa la sinossi ufficiale:

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Manifest 4, dal 4 novembre

Manifest avrà una nuova e conclusiva stagione direttamente su Netflix. Durante il Netflix TUDUM è stato mostrato il primo trailer di Manifest 4. Al termine della clip ecco annunciata la data d’uscita della nuova stagione: 4 novembre.

Nel video si vedono i protagonisti mentre vanno alla ricerca della verità su quanto accaduto, cercano di capire come sopravvivere e compiono delle sconvolgenti scoperte. La quarta stagione di Manifest concluderà la storia ed è composta da due parti da 10 episodi.

Non ho mai 4, special look e un nuovo ingresso nel cast

Dopo la terza stagione di Never Have I Ever ecco la quarta ed ultima. Il cast dello show Netflix, durante il TUDUM, ha raccontato qualche piccolo dettaglio circa la trama della nuova stagione e soprattutto ha introdotto un nuovo personaggio. Michael Cimino (Love Victor) entra a far parte del team di Non ho mai 4.

Nella stagione 4 di “Non ho mai…” Michael Cimino avrà la parte di Ethan, un giovane che sembra in grado di conquistare l’attenzione e il cuore delle studentesse del liceo Sherman Oaks High. Non ho mai 4 debutterà su Netlix probabilmente nel 2023.

Noah Centineo: The Recruit 16 dicembre

La star di To All The Boys I’ve Loved Before annuncio la sua sua nuova serie Netflix. The Recruit debutterà sulla piattaforma streaming il 16 dicembre. Durante l’evento TUDUM, Netflix ha condiviso anche la prima foto ufficiale.

La serie The Recruit racconterà la storia di Owen Hendricks: un giovane avvocato che lavora per la CIA e viene coinvolto in alcune situazioni pericolose legate alla politica internazionale quando un ex agente minaccia l’organizzazione.

Nel cast saranno presenti anche anche Aarti Mann nella parte di Violet, Daniel Quincy Annoh che sarà Terence, Vondie Curtis Hall nel ruolo di Walter Nyland, Kristian Bruun che è Janus Ferber, Laura Haddock che interpreta Max, Colton Dunn nei panni di Lester e Fivel Stewart che sarà Hannah.

You 4, eccola duplice data d’uscita

You ritorna su Netflix con la sua quarta stagione. Dopo una lunga attesa ecco svelato il primo teaser trailer della nuova stagione di You. Lo show debutterà diviso in due parti: la prima con uscita fissata per il 10 febbraio 2023, la seconda, invece, prevista per il 10 marzo 2023.

Come potete notare dal teaser, Joe si è trasferito a Londra ed ha una nuova identità e dei nuovi amici. La sua situazione sentimentale sembra ancora particolarmente complicata.

The Watcher, dal 13 ottobre

Ecco la nuova serie di Ryan Murphy. The Watcher è una nuova serie thriller ispirata a fatti realmente accaduti. Lo show debutterà su Netflix il 13 ottobre. I protagonisti saranno interpretati da Naomi Watts e Bobby Cannavale. Se non sapete cosa visionare durante la notte di Halloween ecco il prodotto perfetto.

The Witcher, tutte le novità del franchise

Netflix ha annunciato finalmente la data di uscita di The Witcher: Blood Origin, miniserie prequel rispetto a The Witcher. Lo show debutterà in streaming il 25 dicembre. La miniserie sarà composta da 4 episodi e racconterà la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale “congiunzione delle sfere”. Infine, Minnie Driver farà parte del cast con il ruolo della voce narrante dei quattro episodi, personaggio che avrà un ruolo importante nell’unire i due progetti del franchise di The Witcher.

Per quanto riguarda, invece, The Witcher 3 piutroppo arriverà soltanto nell’estate 2023. A dare l’annuncio è Henry Cavill in persona. Dovremo attendere ancora un pochino ma se volete nel frattempo potete sempre fare il rewatch o visionare sul canale YouTube di Netflix alcune clip dal dietro le quinte della nuova stagione. Inoltre, Netflix ha rilasciato, per entrambi gli show, due nuovi poster.

Vikings 2, in arrivo nel 2023

Ecco un filmato d’anteprima da Vikings: Valhalla 2. La nuova stagione dello show basato sulla mitologia norrena approderà su Netflix nel 2023. A dara l’annuncio ecco la nuova clip esclusiva.

Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e Harald Sigurdsson (Leo Suter) sono i leggendari eroi vichinghi che compiono un ultimo disperato tentativo per sconfiggere Olaf e i suoi guerrieri in questa esclusiva clip in anteprima della seconda stagione di Vikings: Valhalla.

1899, dal 17 novembre

La nuova serie dei creatori di Dark debutterà su Netflix il 17 novembre. È stato il cast di 1899 a svelare la data durante il Netflix TUDUM. di uscita del progetto in streaming su Netflix.

La serie vanta come protagonisti Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau e Emily Beecham. La produzione ha avuto luogo in Germania, negli spazio dello Studio Babelsberg dove è stata costruita una struttura totalmente dedicata alle “produzioni virtuali”, chiamata Volume.

Lupin 3, ecco il teaser trailer

La terza parte delle avventure del ladro più famoso di Parigi sta per arrivare. Netflix ha distribuito il primo teaser trailer di Lupin parte 3.

Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci sono Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10).

Ecco la sinossi della Parte 3:

Dopo essersi dato alla macchia, Assane deve imparare a vivere lontano dalla famiglia, ma non potendo sopportare la sofferenze causate alla moglie e al figlio, decide di tornare a Parigi per fare loro una folle proposta: lasciare la Francia e iniziare una nuova vita altrove. I fantasmi del passato però non scompaiono mai del tutto e un ritorno inatteso sconvolgerà i suoi piani.

Squid Game 2, ecco una scena inedita della prima stagione.

Niente data d’uscita per Squid Game 2. Il cast della serie Coreana campione di ascolti di Netflix ha presentato una scena inedita della prima stagione. Tranquilli però perché la stagione sequel arriverà presto solo su Netflix.

La Casa di Carta: Corea, ecco la clip esclusiva

La Casa di Carta: Corea sta per tornare su Netflix con la seconda parte della prima stagione. Durante il Netflix TUDUM il cast dello show ha mostrato una clip inedita dei nuovi episodi.

La casa di carta: Corea è scritta da Ryu Yong-jae e diretta da Kim Hong-sun, e arriverà prossimamente su Netflix con i suoi nuovi episodi. Nel cast anche Eugene Ko, Park Hae-soo, Yunkin Kim, Jeon Jong-seo, Lee Si-woo, Yoo Ji-tae, Kim Ji-hoon e Hao Feng.

Dead to me 3, dal 17 novembre

L’ultima stagione dello show arriverà su Netflix il 17 novembre e concluderà la storia di Jen e Judy. La serie Dead to Me – Amiche per la morte è stata creata da Liz Feldman e ha come protagoniste Christina Applegate e Linda Cardellini nella parte di due donne che diventano amiche dopo un drammatico evento.

Nel cast ci sono anche Max Jenkins, James Marsden, Luke Roessler e Sam McCarthy. Netflix durante il panel dedicato ha mostrato anche il primo trailer di Dead to me 3.

Outer Banks, in arrivo nel 2023

La terza stagione di OBX arriverà su Netflix nel 2023. Durante l’evento TUDUM il cast della serie ha ringraziato i fan per l’amore dimostrato ed ha presentato il primo teaser trailer di OBX3.

Outer Banks prende il nome dalle isole che si trovano nella Carolina del Nord, luogo in cui è ambientata la serie, prodotta da Jonas, Josh Pate e Shannon Burke, incentrata su un gruppo di ragazzi che hanno creato un team denominato Pogue, contrapposto ai Kook, di cui invece fanno parte i ragazzi ricchi. Nel tentativo di rintracciare il padre del loro leader si imbattono nella mappa di un tesoro che darà inizio ad una serie di vicende in cui si intrecciano avventura, azione ma anche amori proibiti.

Nel cast Chase Stokes, Rudy Pankow, Jonathan Daviss, Madison Bailey, Madelyn Cline, Charles Esten, Austin North e Drew Starkey.

Alice in Borderland 2, dal 22 dicembre

La prima novità proveniente dal Giappone per TUDUM 2022 è il cosiddetto Super teaser di Alice in Borderland 2, dal 22 dicembre su Netflix.

Nel cast: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka, Tomohisa Yamashita.

Nella prima stagione, l’apatico, senza un lavoro e con l’ossessione per i videogiochi Arisu si ritrova all’improvviso in un’insolita Tokyo svuotata dei suoi abitanti, dove è costretto a partecipare a giochi pericolosi con i suoi amici per sopravvivere. In questo strano mondo Arisu incontra Usagi, una giovane donna che ha deciso di competere da sola, e insieme finiscono per svelare un mistero dopo l’altro superando numerosi pericoli e cercando di afferrare il significato della vita.

Alice in Borderland è tratta da un manga thriller di sopravvivenza (originariamente pubblicato nella rivista Weekly Shonen Sunday) di Haro Aso, diretta da Shinsuke Sato e interpretata da Kento Yamazaki (Kingdom, The Disastrous Life of Saiki K) e Tao Tsuchiya (Library Wars: BOOK OF MEMORIES, Mare).

La Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio a una Shibuya devastata e coperta di vegetazione nella seconda stagione, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per tornare nel proprio mondo.

I film Netflix

Enola Holmes 2: rivelato il primo trailer

Il primo film ad essere stato presentato è stato Enola Holmes 2, il lungometraggio sequel con protagonista Millie Bobby Brown che arriverà sulla piattaforma streaming il 4 novembre. Nel cast del film troviamo anche Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, David Thewlis (nelle vesti di un ufficiale di polizia che conosce la famiglia Holmes), Sharon Duncan-Brewster e Helena Bonham Carter. Non è ancora chiaro se rivedremo ancora Sam Claffin.

Netflix ha distribuito durante il TUDUM il primo trailer ufficiale di Enola Holmes 2.

Nel filmato vediamo la protagonista, interpretata dalla Undici di Stranger Things, aprire la propria agenzia investigativa ed affrontare il suo primo caso ufficiale: la scomparsa della sorella di una giovane donna. Riuscirà a risolvere l’intricato enigma da sola o avrà bisogno dell’aiuto del famoso fratello.

Heart of Stone, film in uscita nel 2023

Netflix ha subito proseguito l’evento con un breve panel presieduto da Gal Gadot. L’attrice di Wonder Woman ha annunciato che Heart of Stone debutterà su Netflix nel 2023. Si tratta di un thriller e spy movie che vedrà tra i protagonisti, oltre a Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt. Durante l’evento TUDUM la piattaforma streaming ha pubblicato un primo filmato su Heart of Stone, una sorta di first look e breve teaser.

Il lungometraggio ha l’aspirazione di essere il primo capitolo di un franchise in stile Mission: Impossible e 007 in una versione al femminile. A dirigere il film Heart of Stone ci sarà Tom Harper, mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Allison Schroeder e da Greg Rucka. Il progetto è stato considerato come a priorità alta da parte della piattaforma streaming Netflix.

A lavorare sul film come produttori ci saranno David Ellison di Skydance Media, Dana Goldberg, Don Granger, la stessa Gadot, e la Pilot Wave con Jason Varsano, Bonnie Curtis, and Julie Lynn. L’uscita del film su Netflix è frutto di un’asta per l’assicurazione dei diritti di distribuzione. La piattaforma streaming è uscita vincitrice dall’asta per aggiudicarsi i diritti mondiali per la distribuzione dello spythriller di Skydance.

Slumberland, ecco il nuovo sneak peek

A novembre arriverà su Netflix Slumberland, il film fantasy con protagonista Jason Momoa: durante l’evento Netflix la piattaforma, grazie proprio al suo protagonista, ha diffuso un piccolo sneak peek del film.

Slumberland è un fantasy diretto da Francis Lawrence (Hunger Games) e scritto da David Guion e Michael Handelman. La pellicola è basata sulla striscia a fumetti Little Nemo in Slumberland di Winsor McKay. Slumberland arriverà su Netflix a novembre. Nel cast anche Weruche Opia, India de Beaufort, Kyle Chandler, e Chris O’Dowd.

Da me o da te, dal 10 febbraio

Una nuova rom-com è pronta a sbarcare su Netflix. Reese Witherspoon e Ashton Kutcher saranno i protagonisti della commedia romantica Your Place or Mine (Da me o da te). In un breve video distribuito durante il TUDUM, Netflix rivela la data d’uscita del prodotto. Non prendete impegni per il 10 febbraio.

Il film è stato scritto da Aline Brosh McKenna, che ha già firmato successi come Il Diavolo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend, e diretto da Aline Brosh McKenna.

In Your Place or Mine si racconterà la storia di due migliori amici che vivono su coste opposte e si scambiano le case per una settimana per vedere come cambiano le proprie vite. Debbie cerca di realizzare un sogno che ha da tutta la vita, mentre Peter si offre di occuparsi in sua assenza del figlio teenager.

Nel cast ci sono anche Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews, Zoe Chao e Jesse Williams.

The Mother, da maggio 2023

The Mother è il prossimo film con protagonista Jennifer Lopez. Il film arriverà sulla piattaforma streaming Netflix a maggio 2023. Ecco anche il primissimo teaser trailer.

La sceneggiatura originale è stata lavorata da Misha Green, mentre Andrea Berloff l’ha revisionata. A lavorare sulla produzione del progetto ci saranno la stessa Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith Thomas per la Nuyorican Productions; Benny Medina; Roy Lee e Miri Yoon per Vertigo Entertainment. E poi ancora Catherine Hagedorn farà da produttrice esecutiva assieme a Courtney Baxter che sarà produttrice associata.

Extraction 2, in arrivo nel 2023

Il sequel di Extraction (o come viene chiamato nel paese nostrano Tyler Rake) debutterà su Netflix nel 2023. Chris Hemsworth, durante il TUDUM, ha mostrato ai fan di Netflix un video dal dietro le quindi di Extraction 2.

Chris Hemsworth torna nei panni di Tyler Rake nel sequel dell’omonima pellicola d’azione di successo targata Netflix. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l’australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario specializzato in operazioni speciali. Ad attenderlo c’è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.

Hemsworth torna a lavorare con il regista Sam Hargrave in una produzione AGBO di Joe e Anthony Russo con la sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film, affiancata da Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Glass Onion, ecco la nuova clip

Rian Johnson, durante il Netflix TUDUM, ha introdotto una nuova clip del film sequel di Knives Out, che è stato acquisito e prodotto per la piattaforma streaming Netflix. La pellicola debutterà su Netflix il 23 dicembre.

Nel filmato vediamo i personaggi protagonisti del lungometraggio ricevere un invito speciale che darà il via a tutta la storia dietro a Glass Onion. Tra i protagonisti della clip troviamo anche Dave Bautista.

In Knives Out 2 ci saranno Kate Hudson, Leslie Odom Jr. (One Night In Miami), Kathryn Hahn (WandaVision), Dave Bautista (Army of the Dead), Edward Norton (The Incredible Hulk), Janelle Monae (Antebellum) e Daniel Craig (Not Time to Die) che ritornerà nei panni del protagonista Benoit Blanc. Rian Johnson dirigerà e scriverà il lungometraggio, e farà da produttore assieme a Ram Bergman.

They Cloned Tyrone, ecco il teaser trailer

They Cloned Tyrone è il nuovo film di Jamie Foxx con Netflix, dopo il successo ottenuto da Project Power.

Al centro della trama del film ci saranno tre personaggi impegnati a indagare su una serie di strani eventi, rendendosi conto dell’esistenza di una cospirazione che incombe su di loro.

Nel cast compaiono anche Teyonah Parris e John Boyega. Ancora non è prevista una data d’uscita.

L’accademia del bene e del male, ecco una scena esclusiva

Il film Netflix dalle vibes alla Disney Channel approderà in streaming il 19 ottobre. Durante il TUDUM è stata lanciata una clip ufficiale direttamente da L’Accademia del bene e del male.

Questa è la descrizione offerta da Netflix:

Era da un po’ che le serviva un cambio di look… Ti diamo il benvenuto all’Accademia del bene e del male. Tratto dall’omonima serie di bestseller internazionali, L’Accademia del bene e del male è un film diretto da Paul Feig e interpretato da un cast d’eccezione che include Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron e Kerry Washington. Dal 19 ottobre, solo su Netflix.

Ecco altri prodotti Netflix mostrati durante il TUDUM ma per i quali non sono stati esibiti trailer o date d’uscita: