TUDUM: tutto quello che c’è da sapere sull’evento Netflix

Il 24 settembre sul canale YouTube di Netflix US si svolgerà in contemporanea mondiale l’evento Netflix più atteso dai fan della piattaforma streaming.

Non prendete impegni per sabato sera! Sì, non sto scherzando. Se siete fan Netflix sabato 24 settembre vi consiglio di cenare a casa in compagnia del canale YouTube di Netflix US. Come di consueto Netflix a settembre celebra l’evento più atteso dagli utenti della piattaforma.

Per non perdervi nulla e restare sempre aggiornati sulle novità Netflix ecco a voi la nostra guida a TUDUM 2022.

TUDUM: di che evento si tratta e quando si svolgerà?

TUDUM è l’evento celebrativo Netflix dedicato ai fan ed ai prodotti più amati della piattaforma streaming. Scendendo nel dettaglio, TUDUM è un Evento globale dalla durata di 24 ore suddiviso in ben cinque singoli eventi localizzati in vari continenti. Ogni panel celebrerà i prodotti più amati della cultura locale mediante notizie ed esclusive su oltre 120 serie e film.

Essendo un evento globale sarà disponibile in tutto il mondo in 29 lingue diverse su tutti i canali YouTube di Netflix, tra cui Netflix US. A seconda dei vostri gusti e delle vostre inclinazioni cinematografiche vi consiglio di prestare attenzione ai vari eventi TUDUM, ciascuno di essi si concentrerà sui prodotti più popolari del continente in cui ha luogo l’evento.

Per non perdervi nulla vi riporto gli orari esatti dei vari event TUDUM:

Alle 11:00 KST del 23 settembre (ore 04:00 del 24 settembre in Italia) si svolgerà l’evento TUDUM dedicato alla Corea.

Alle 11:00 IST del 23 settembre (ore 07:30 del 24 settembre in Italia), invece, sarà il turno di TUDUM India.

Prestate attenzione al prossimo evento perché, probabilmente, è quello che potrebbe interessarvi maggiormente.

Alle 10:00 PT (19:00 orario italiano) del 24 settembre si svolgerà l’evento TUDUM direttamente dagli Stati Uniti e dall’Europa. In sostanza sarà durante questo panel che verranno mostrate le novità riguardanti le serie tv di punta della piattaforma streaming.

Alle 11:30 PT (20:30 orario italiano) del 24 settembre, invece, sarà il turno di TUDUM America Latina, con sorprese da altri Paesi.

Infine alle 13:00 JST (06:00 orario italiano) del 25 settembre, le star dal Giappone concluderanno TUDUM con un evento dedicato all’intrattenimento giapponese.

TUDUM, ecco la particolarità dell’evento Netflix

Netflix, a differenza di Disney, celebra l’evento direttamente mediante le proprie star. Se siete abituati a gustarvi le clip Disney del SDCC o del D23 vi sarete accorti che ogni panel è presieduto dal responsabile della major in questione, ad esempio per i panel Marvel il primo a salire sul palco è sempre Kevin Feige (presidente dei Marvel Studios). Gli attori e le attrici dei vari progetti annunciati, così come i registi, salgono sul palco solo in un secondo momento e rivelano giusto qualche dettaglio in merito al film che li coinvolge. Il protagonista e il presentatore dei panel resta Kevin Feige. La stessa cosa accade per i panel Star Wars e Walt Disney.

Netflix ha scelto di modificare completamente i suoi eventi. Netflix TUDUM è l’evento che ha come protagonisti assoluti gli attori e le attrici di casa Netflix. Sono direttamente le celebrità della piattaforma ad annunciare le novità, a rivelare curiosità e dietro le quinte dei loro stessi prodotti. Netflix realizza così un sogno di tantissimi fan: vedere i loro beniamini come presentatori dei loro stessi progetti.

Ecco alcuni dei conduttori annunciati per il TUDUM 2022: Jamie Foxx, Millie Bobby Brown, Noah Centineo, Choi Min-ho, Cho Yi-hyun, Zakir Khan, Prajakta Koli, Maite Perroni, Sheron Menezzes, Maitreyi Ramakrishnan e tanti altri ancora.

Le differenze tra Netflix TUDUM ed eventi come i panel di Disney non terminano qui. Mentre i panel Marvel e Star Wars, solo per citare due tra i più attesi panel di casa Topolino, sono regolarmente svolti a porte chiuse, senza possibilità di introdurre (a regola) apparecchi di videoregistrazione o di diffondere il contenuto di ciò che viene mostrato, l’evento Netflix è accessibile a chiunque. TUDUM è l’evento che porta direttamente nella case degli utenti, e addirittura non utenti, le novità Netflix. Lo scopo della piattaforma streaming è quello di diffondere il verbo degli annunci e delle novità a più pubblico possibile. Lo scopo? Attrarre nuovi abbonanti e conservare gli utenti abituali.

Altra politica che diverge tra Netflix e Disney riguarda l’esclusività dei contenuti mostrati durante i propri eventi. Mentre Disney premia il pubblico pagante presente in sala mediante clip e trailer mostrati solo durante il panel e mai diffusi online dalla stessa Disney, Netflix adotta una regola diametralmente opposta.

TUDUM e anche Netflix Geeked Week sono eventi che si celebrano, in alcuni casi anche in presenza, sempre online sui canali YouTube ufficiali di Netflix. I contenuti, i trailer, le clip esclusive e i vari dietro le quinte, vengono mostrati e diffusi simultaneamente in tutto il mondo sui canali social di Netflix.

Due modus operandi opposti che rispondono ad obbiettivi apparentemente divergenti ma in realtà conciliabili.

Ecco tutti i prodotti che verranno mostrati durante l’evento Netflix

Ecco l’elenco completo degli spettacoli Netflix confermati per essere presenti al Netflix TUDUM 2022. I prodotti elencati di seguito appariranno durante l’evento mediante i loro protagonisti e riceveranno annunci importanti. Per quanto riguarda la tipologia di annuncio dipenderà molto da prodotto a prodotto. Per alcuni verrà svelata la data d’uscita, per altri arriverà il primo o il secondo trailer mentre per altri ancora riceveremo le prime immagini esclusive e i primi first look.

Ecco tutte le serie tv che saranno tra le protagoniste del TUDUM 2022:

1899

3 Body Problem

Alice in Borderland

Belascoarán

Berlin

Bridgerton

Class

Dead to Me

El Amor Después del Amor

El Reino

Elite

Emily in Paris

First Love

Glitch

Guns & Gulaabs

Heartstopper

Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean

Love is Blind: Brazil

Lupin

Manifest

Money Heist: Korea — Joint Economic Area

Nayanthara: Beyond the Fairytale

Never Have I Ever

Outer Banks

Physical: 100

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Rana Naidu

Scoop

Shadow and Bone

Soup

Squid Game

Stranger Things

The Crown

The Fabulous

The Makanai: Cooking for the Maiko House

The Umbrella Academy

The Watcher

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Triada

Vikings: Valhalla

Wednesday

You

Inoltre, ci tengo a puntualizzare che vedremo sicuramente alcuni contenuti dietro le quinte e nuovi filmati di show attualmente in produzione o in preparazione per un rilascio entro la fine dell’anno e non indicati in questo elenco.

Passando ai film Netflix, durante l’evento di sabato 24 settembre saranno presenti anche una manciata di film Netflix in arrivo. Ecco di seguito l’elenco dei film che saranno presentati durante Netflix TUDUM 2022.

20th Century Girl

Ardiente Paciencia

A Través del Mar

Beyond the Universe

Carga Máxima

Chor Nikai Ke Bhaga

Enola Holmes 2

Extraction 2

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Heart of Stone

Kathal

Khufiya

Matrimillas

Monica, O My Darling

Qala

The Redeem Team

Slumberland

The School for Good and Evil

The Cloned Tyrone

Your Place or Mine

Mentre per film come Enola Holmes 2, Glass Onion, Slumberland e altri, Netflix ha già confermato le date d’uscita: per la prima volta daremo un primo sguardo esclusivo a film come Your Place or Mine e Extraction 2. Netflix però non si fermerà qui, la piattaforma streaming rivelerà nuovi progetti cinematografici non presenti nell’elenco.

Sicuramente gli annunci tra film e serie tv saranno tantissimi, preparatevi carta, penna e calamaio e iniziate a conservare la voce. Urlerete di gioia, spero, per più di una nuova uscita.