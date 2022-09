Apple Watch Ultra: un fastidioso problema rovina il lancio, Apple Store costretti a sostituire il costoso smartwatch

Anche il lancio dell’Apple Watch Ultra – proprio come quello dell’iPhone 14 Pro – è stato disturbato da un fastidioso glitch. Questa volta tocca al microfono: l’audio va e viene ad intermittenza. Eh sì che doveva proprio essere uno dei suoi punti di forza: Apple aveva promesso dei microfoni eccellenti, in grado di restituire una qualità del suono formidabile anche in condizioni estreme.

Altro che riuscire a parlare (e a farsi capire) durante una tormenta, il suono in entrata va e viene anche in condizioni ottimali! Fortunatamente sembra che si tratti di un problema di watchOS. Insomma, niente che non si possa risolvere con un aggiornamento lampo. Apple ha risolto il problema della fotocamera traballante dell’iPhone 14 Pro in tempi record, ci si augura che l’azienda possa risolvere questo glitch in tempi altrettanto celeri.

Anche in questo caso, come già era stato fatto con i 14 Pro, Apple ha scelto di sostituire – gratuitamente – gli Apple Watch Ultra di tutti i clienti interessati dal problema. Sembra comunque che sia possibile ripristinare il corretto funzionamento del microfono semplicemente riavviando il device — ma si tratta di una pezza solamente temporanea, perché il problema si ripresenterebbe nel giro di poco tempo.

watchOS 9.0.1 è disponibile da pochi giorni fa ed è un aggiornamento eslusivo per gli Apple Watch Ultra: nella patch note non viene fatta menzione del problema dei microfoni. Non resta che aspettare una nuova patch, sperando che arrivi molto presto.