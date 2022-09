iPhone 14 Pro, Apple ha risolto il problema della vibrazione della fotocamera

Come promesso, Apple ha rilasciato un fix che dovrebbe risolvere una volta per tutte il glitch che faceva vibrare rumorosamente la fotocamera dell'iPhone 14 Pro.

23—Set—2022 / 9:45 AM

Apple ha rilasciato – finalmente – una patch che va a risolvere un grave problema che riguardava la fotocamera principale dell’iPhone 14 Pro. Sì, quello che faceva vibrare – in modo rumoroso e preoccupante – la fotocamera ogni volta che veniva aperta su un’applicazione third party, tipo TikTok e Instagram.

Il problema riguardava soltanto una piccola parte delle unità messe in commercio, ma era comunque stato segnalato da centinaia di utenti, fin dai primissimi giorni successivi al lancio. Considerata la natura del problema, fin da subito era apparso piuttosto evidente che si trattasse di un problema di natura software. E quindi (relativamente) facilmente risolvibile con un aggiornamento. E così è stato.

La versione 16.0.2 di iOS, tra le altre cose, dovrebbe risolvere una volta per tutte il bug. Il problema si manifestava esclusivamente con le applicazioni delle terze parti, mentre la fotocamera funzionava correttamente, senza brusii e vibrazioni, quando usata dall’app principale di Apple.

Sebbene Apple si sia sbottonata più di tanto nel raccontare cosa abbia causato il problema, è quasi certo che i rumori della fotocamera dipendessero dal suo stabilizzatore d’immagine.

iOS 16.0.2 è già disponibile per il download. Probabilmente iOS vi ha già avvisato della disponibilità dell’aggiornamento ma, se così non fosse, vi basta recarvi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e quindi avviare manualmente il download.