iPhone 14 Pro, la fotocamera ‘vibra all’impazzata’ con le app di Instagram e Snapchat

Alcuni utenti hanno segnalato un fastidioso problema presente su alcune unità dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. La fotocamera vibra all’impazzata ogni volta che la si utilizza per registrare un video sulle applicazioni delle terze parti. La vibrazione sarebbe dovuta al meccanismo dell’OIS, ossia lo stabilizzatore d’immagine.

In breve: se il video viene registrato utilizzando l’applicazione ufficiale della Apple non ci sono problemi, mentre il problema può presentarsi quando la fotocamera viene aperta sulle altre app, come Instagram e TikTok.

Le segnalazioni sono già molte, ma sembra comunque che il problema riguardi solamente una piccola parte degli iPhone 14 Pro e Pro Max messi in commercio. “La mia fotocamera inizia a tremare in modo incontrollato ogni volta che apro Snapchat o uso la fotocamera su Instagram“, ha spiegato un utente su Reddit. “Tuttavia, non noto nessun problema quando utilizzato l’app fotocamera normale”.

Il problema è stato riportato da diversi altri utenti, tra cui un altro redditor che ha spiegato che “la fotocamera trema” specificando di “vedere letteralmente l’obiettivo muoversi” e di sentirlo “fare rumori strani”.

È molto probabile che si tratti di un problema di software, ma al momento le cause non sono ancora chiarissime. Per il momento gli Apple Store stanno proponendo di sostituire lo smartphone in caso si presenti questo difetto. Apple non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione in merito alla questione.