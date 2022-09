Super Mario Bros, il film: il primo trailer verrà mostrato al Comic-Con di New York

Il primo trailer del film di Super Mario Bros. verrà mostrato il mese prossimo, in occasione del Comic-Con di New York.

Nintendo e Illumination hanno annunciato la data di uscita del primo trailer del film Super Mario Bros. Il filmato verrà mostrato il 6 ottobre 2022 alle 22:00, ora italiana. Il film, invece, arriverà nei cinema il 7 aprile 2023, almeno negli Stati Uniti.

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) September 22, 2022

Il tweet che annuncia la data d’uscita del primo trailer non fornisce altre informazioni sul film. L’immagine teaser allegata al tweet di annuncio mostra il classico blocco con punto interrogativo, praticamente uno dei simboli iconici della serie Super Mario.

Vi ricordiamo che il film di Super Mario Bros. vedrà Chris Pratt come doppiatore del protagonista. Nel cast troviamo anche Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day nei panni di Luigi, Jack Black nei panni di Bowser, Keegan-Michael Key nei panni di Toad, Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco come Spike.

Il film di Super Mario Bros. segna la terza volta che il franchise viene adattato, dopo il film anime del 1986 Super Mario Bros. – Peach-hime kyushutsu dai sakusen! ed il film live-action del 1993 Super Mario Bros.