Super Mario – Chris Pratt presenta la voce del personaggio: “Sarà qualcosa di mai sentito”

Chis Pratt ha parlato di recente a Variety della sua esperienza con il film d’animazione su Super Mario Bros., e l’interprete ha dichiarato che i fan si troveranno davanti a qualcosa di mai sentito fino ad ora, riferendosi al suo modo di dare voce a Mario.

Ecco le parole di Chris Pratt:

Si tratterà di qualcosa di mai sentito fino ad ora. Ho lavorato a stretto contatto con i registi, ed ho provato un paio di cose di cui mi sento veramente orgoglioso, e che non vedo l’ora che il pubblico ascolti. Non si tratta di un film live-action, non indosserò veramente una divisa da idraulico, sto dando voce ad un personaggio animato, e sarà qualcosa di nuovo rispetto a ciò che avete sentito fino ad ora per il character di Mario.

Il cast dei doppiatori vedrà coinvolti anche:

Anya Taylor-Joy – Principessa Peach

Charlie Day – Luigi

Jack Black – Bowser

Keegan-Michael Key – Toad

Seth Rogen – Donkey Kong

Kevin Michael Richardson – Kamek

Fred Armisen – Cranky Kong

Sebastian Maniscalco – Foreman Spike

Promesso per il 21 dicembre di quest’anno, arriverà invece nelle sale il 7 aprile in Nord America e il 28 aprile in Giappone. Non ci sono ancora date confermate per l’Europa e l’Italia in particolare, ma possiamo immaginare che la finestra temporale sia comunque quella.