PlayStation Plus: Syphon Filter 2 è il primo gioco PS1 con supporto per i 60 Hz in Europa

Syphon Filter 2 è il primo dei titoli classici PS1 per il catalogo europeo di PS Plus Premium ad avere l'opzione per il passaggio tra 50 Hz e 60 Hz in Europa.

Syphon Filter 2 è il primo dei giochi PS1 inclusi nel catalogo europeo di PS Plus Premium a supportare l’opzione per i 60 Hz in Europa. Come riportato da VGC, Syphon Filter 2 permette all’avvio di selezionare tra 50 Hz standard PAL e 60 Hz standard NTSC USA, permettendo così ai giocatori di scegliere tra una delle due modalità.

Com’è noto, le versioni PAL hanno una differente frequenza di aggiornamento rispetto alle versioni americane, risultando così più lente e con un framerate inferiore. Recentemente Sony aveva promesso che avrebbe pubblicato degli aggiornamenti per introdurre la possibilità di passare da 50hz a 60hz nei classici PS1 per PlayStation Plus.

Promessa che è stata mantenuta oggi con l’arrivo di Syphon Filter 2 che si aggiunge agli altri 16 giochi che fanno il loro ingresso nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Syphon Filter 2 supporta anche i trofei su PS4 e PS5.