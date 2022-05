PS Plus Premium: Syphon Filter e altri giochi PS1 e PSP avranno i trofei

Sony Bend Studio ha confermato con un tweet il pieno supporto ai trofei per la versione di Syphon Filter che verrà proposta agli abbonati al tier Premium di PS Plus.

La versione rimasterizzata di Syphon Filter disponibile per gli abbonati al tier Premium del nuovo PlayStation Plus avrà i trofei. A confermarlo è un tweet di Sony Bend Studio che annuncia la novità mostrando in breve teaser uno dei trofei d’argento che sarà possibile sbloccare rigiocando l’avventura.

Incoming From Bend Studio: Agency intel reports that Syphon Filter will include Trophies when it arrives on the all-new PlayStation Plus. pic.twitter.com/YVdMixZxBR — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Si tratta senz’altro di una notizia che farà felici tutti i cacciatori di trofei che non vedono l’ora di rigiocare il titolo della storica saga PlayStation in versione rimasterizzata con risoluzione migliorata e framerate ottimizzato. Al momento, però, non è ancora chiaro se i trofei verranno implementati in ogni singolo titolo disponibile nel catalogo per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, ma possiamo dare già lo saranno per almeno una gran parte di titoli PS1 e PSP.

Nei giorni scorsi è stata annunciata la lista completa dei titoli disponibili con il nuovo abbonamento PlayStation Plus. Tra le varie novità, sono emersi anche numerosi dettagli sulle prove a tempo che permetteranno agli utenti di avere un corposo assaggio dei titoli che dispongono di questa funzione prima dell’acquisto.

Vi ricordiamo che il nuovo PlayStatio Plus sarà disponibile a partire dal prossimo 23 giugno.