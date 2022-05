PlayStation Plus Premium: annunciati i primi giochi in prova gratuita

Tra le novità annunciate oggi da Sony sul nuovo PlayStation Plus, emergono nuovi dettagli anche sulle versioni di prova a tempo disponibili per tutti gli abbonati al tier Premium. Le prove a tempo, come già precedentemente annunciato, dureranno circa due ore e permetteranno agli utenti di avere un corposo assaggio dei titoli che dispongono di questa funzione prima dell’acquisto.

Al momento, i primi giochi in prova gratuita annunciati sono:

PlayStation Studios

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Partner di terze parti

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Dopo aver scaricato una versione di prova del gioco completo, potrai giocarci per due ore per la maggior parte dei giochi: il contatore del tempo di gioco si attiva solo quando sei in gioco. È un ottimo modo per provare i giochi prima di acquistarli. Inoltre, se effettui l’acquisto, i trofei e i dati salvati nel periodo di prova non andranno persi.

Inoltre, Sony ha svelato la tempistica di aggiunta di nuovi giochi al catalogo, che avverrà su base mensile. Il primo martedì di ogni mese verrà effettuato un aggiornamento per il piano PlayStation Plus Essential che aggiungerà al servizio nuovi giochi PS4 e PS5. Per quanto concerne invece gli altri piani, ossia PS Plus Extra e Premium, l’aggiornamento dei tioli avverrà precisamente a metà di ogni mese. Il numero di giochi aggiunti varierà ogni mese.

Rimanendo in tema, Sony ha annunciato oggi anche la lista parziale dei giochi inclusi nel catalogo con i tier Extra e Premium. Li lista include centinaia di titoli PS5, PS4 e retrogame (PS3, PS2, PS1 e PSP).

Vi ricordiamo che il nuovo PlayStatio Plus sarà disponibile a partire dal prossimo 22 giugno.