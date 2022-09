iOS 16: l’indicatore della batteria migliorerà nel 16.1

Mentre i tester provano la iOS beta 16.1, una delle cose che subito sta saltando all’occhio riguarda la batteria, o meglio, l’indicatore che si trova nella parte alta. L’impostazione infatti ora permette di cambiare l’indicatore dalla batteria standard, che scende quando si scarica, a quella con la percentuale, che però rimane fissa tranne che quando va in rosso.

La beta del sistema operativo iOS 16.1 sembra mostrare un cambio di direzione: la batteria, anche quando evidenzierà una percentuale inferiore al 100 ma superiore alla soglia critica, comunque mostrerà un simbolo in diminuzione.

New in iOS 16.1 Beta 2: The Lock Screen can show the battery percentage again while charging.

It works much the same as on iOS 15, where the date disappears and shows the battery percentage for a few seconds. pic.twitter.com/VPs1HoqIBs

— iSpeedtestOS (@iSpeedtestOS) September 20, 2022