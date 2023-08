Apple Vision Pro: svelato il nome e l’autonomia della batteria esterna

Per funzionare, l'Apple Vision Pro necessita di una batteria esterna collegata via cavo. Ora conosciamo il suo nome ufficiale.

Come è ormai noto, il visore XR di Apple, il Vision Pro, non ha una batteria integrata. Per funzionare, il dispositivo necessita di una batteria esterna collegata via cavo. In passato si era speculato sulla possibilità che questa batteria – che potrà anche essere acquistata a parte – potesse chiamarsi MagSage Battery Pack, perché presenta un design simile a quello dell’omonimo accessorio per iPhone. A quanto pare, alla fine Apple ha optato per un’altra scelta.

La batteria esterna del Vision Pro si chiamerà Magic Battery. La Magic Battery deve essere collegata al visore via connettore e durante l’utilizzo del dispositivo può essere inserita nei pantaloni: è progettata per essere relativamente comoda e leggera e per infilarsi tranquillamente nella maggior parte delle tasche. Vale comunque la pena di precisare che i prodotti concorrenti del Vision Pro non richiedono soluzioni di questo genere. I visori stand-alone, che non devono essere collegati ad un PC, di norma hanno il pacco batteria integrato all’interno del loro corpo. Questa soluzione ha i suoi pro e i suoi contro: ovviamente sono più pesanti e grossi del Vision Pro di Apple.

Una singola Magic Battery ha un’autonomia di circa due ore, dopodiché è necessaria ricaricarla. È comunque possibile semplicemente collegare una seconda Magic Battery, estendendo in questo modo l’autonomia del visore a 4 ore. La confezione dell’Apple Vision Pro include una sola batterie ed eventuali Magic Battery aggiuntive andranno acquistate a parte. Il prezzo della batteria? È ancora un mistero. In compenso conosciamo quello del Vision Pro: 3499 dollari. Inizialmente per acquistare il visore sarà necessario fissare un appuntamento presso il proprio Apple Store di fiducia. Ma ci interessa relativamente: al lancio il Vision Pro non sarà disponibile in Italia.