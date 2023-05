iOS 16.5 prosciuga la batteria dell’iPhone? Non c’è motivo di preoccuparsi, ecco perché

a. Secondo numerosi utenti accorsi su Twitter per manifestare la loro frustrazione, il nuovo aggiornamento tenderebbe a "prosciugare" la batteria degli iPhone.

L’ultimo aggiornamento per gli iPhone di Apple, iOS 16.5, sta causando un po’ di agitazione sui social media. Secondo numerosi utenti accorsi su Twitter per manifestare la loro frustrazione, il nuovo aggiornamento tenderebbe a “prosciugare” la batteria degli iPhone. La buona notizia è che il problema potrebbe essere solamente transitorio.

“iOS 16.5 è mortale per la batteria”, ha twittato un utente irritato, mentre un altro ha avvertito della durata “orribile” della batteria, dei tempi di ricarica “drasticamente” più lenti e delle temperature “seriamente alte”.

In realtà, commenti di questo tenore sono piuttosto normali e avvengono frequentemente dopo ogni grosso aggiornamento. Questo perché dopo un udpate importante sul telefono avvengono diversi processi simultaneamente. Questa fase di adattamento al nuovo sistema operativo non è eterna e in genere dura circa un paio di giorni. Dopodiché le prestazioni del telefono tendono a tornare alla normalità.

“Il fatto che le app e le funzionalità del telefono abbiano bisogno di adattarsi dopo un aggiornamento è normale”, aveva spiegato l’account di supporto Twitter di Apple subito dopo l’uscita di iOS 15.4, che aveva suscitato un vespaio molto simile.

Non tutti gli utenti hanno lamentato problemi dopo l’update a iOS 16.5, diversi utenti hanno segnalato di non aver riportato alcun problema alla durata della batteria. Ad ogni modo, laddove si scoprisse che questi problemi dipendano da un qualche tipo di errore, siamo sicuri che l’azienda rilascerà a stretto giro una nuova patch. Non c’è davvero nulla di cui doversi preoccupare.