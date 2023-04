Tesla: “dopo 200.000 miglia la batteria perde appena il 12% della sua capacità”

Tesla ha pubblicato un raro rapporto sullo stato di degradazione delle batterie dei suoi veicoli elettrici. Si basa sui dati che Tesla raccoglie direttamente dalle vetture dei suoi clienti: il produttore sostiene che dopo 200.000 miglia, in media le batterie dei veicoli Tesla perdano appena il 12% della loro capacità.

La degradazione delle batterie, vale a dire la perdita di capacità e autonomia con il passare del tempo e all’aumentare del chilometraggio, è una delle maggiori preoccupazioni dei consumatori. Come ricorda giustamente il sito Electrek, è anche una parte essenziale dell’equazione per rendere le auto elettriche più sostenibili. Più a lungo un pacco batterie è in grado di offrire prestazioni ottimali, maggiore sarà il suo ciclo vita e dunque minore il suo impatto sull’ambiente.

Tesla non pubblica frequentemente informazioni di questo tipo. Il rapporto in questione è stato allegato al Rapporto sull’Impatto ambientale di quest’anno. Il costruttore ha aggiornato i dati sulla degradazione delle batterie, segnalando che in media le batterie dei suoi veicoli perdono il 12% di capacità dopo 200.000 miglia, che equivalgono a circa 320.000km.

Ad ogni modo, il rapporto si riferisce esclusivamente alla degradazione delle batterie delle Model S e Model X — su cui ha una mole di dati più ampia, essendo entrambi usciti prima della Model 3 e della Model Y. Tesla ha comunque aggiunto che in futuro divulgherà altri set di dati simili a questo, coprendo anche le batterie di ultima generazione – che usano architetture differenti.